Molte giovani donne sognano una vita da top model, ma forse non sanno che è irta di rinunce a tavola e di una cura continua e particolare per il corpo, che inizia al mattino con una sessione di ginnastica dolce, una attività a intensità medio bassa, come il thai chi. Soltanto più tardi le bellissime della passerella si concedono una seduta di aerobica molto più stressante. Vale a dire con salti, balzi e spostamenti laterali. Oppure un’ora di spinning, caratterizza da posizioni rischiose per i poco allenati. In piedi sui pedali, infatti, si sovraccaricano i tendini del ginocchio e la colonna vertebrale, oltre che a caricare il cuore di brusche variazioni di frequenza.

Cominciare con l’allungo

Seduti a gambe divaricate, si comincia aprendo le braccia e flettendosi alternativamente in avanti, per otto volte. Si può ripetere una serie piegando le gambe. Questo esercizio allunga e scioglie i muscoli ed è perfetto come pre-allenamento.

Fare il ponte

Come piacersi di più con la ginnastica delle top model? Si parte seduti con le gambe flesse e leggermente divaricate. Quindi ci si solleva su un braccio, con il palmo della mano rivolto verso l’esterno e si porta il bacino in alto. Si porta poi indietro l’altro braccio, fino a formare il ponte. Se si riesce a raggiungere questa posizione, si può tenerla per 8 secondi e poi ripeterla. Questo esercizio rinforza e rende maggiormente flessibili la schiena, le spalle, i polsi e gli avambracci. Tonifica perfettamente glutei e addominali.

Piacersi di più con la ginnastica delle top model

Ecco una serie di slanci che si possono fare anche appoggiandosi al muro. Si parte con i piedi aperti, tenendo i talloni uniti. Le gambe si slanciano tese in avanti alternativamente, tenendo la testa dritta. Questo esercizio permette di tonificare glutei e gambe, rendendole più sciolte. Inoltre si aiuta la mobilità dell’anca, spesso sacrificata da lunghe ore di lavoro d’ufficio.

Controllare la postura

Si parte con le braccia allargate e i piedi uniti. Poi ci si alza sulle punte e si compie un passo tenendo tesa la punta del piede. Quindi si va in equilibrio, sollevando per tre secondi la gamba, tenendola piegata con il piede all’altezza dell’altro ginocchio. Questo esercizio migliora l’equilibrio e il controllo della postura, allena i muscoli di piedi, caviglie e polpacci.