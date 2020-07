Nell’anno del Covid, le zanzare ci daranno del filo da torcere, anche se non trasmettono il coronavirus. È colpa dei ritardi nelle disinfestazioni, laddove vengono fatte. Perché molti Comuni non hanno più le risorse per finanziare gli interventi. Vediamo quali sono le specie più infestanti. Gli esperti della nostra redazione suggeriscono come proteggere al meglio ogni ambiente.

Ci aspetta un’estate molesta

In genere si inizia ai primi di aprile con i trattamenti per distruggere le larve e impedire che si trasformino in zanzare adulte. Altri interventi sono partiti anche quest’anno ad aprile, rivolti alle aree verdi, ai fossati e le caditoie stradali. L’impiego di diversi insetticidi liquidi, in compresse o granuli proseguirà ora, fino a ottobre. Questi prodotti sono indicati per tutte le specie di zanzare, e non sono tossici per gli uomini.

Le zanzare più infestanti

Esistono oltre 3000 specie di zanzare, ma quelle più diffuse da noi appartengono principalmente a tre famiglie. La zanzara Culex Pipiens, predilige le aree urbane e l’hinterland. Abita i tombini, le fognature, i canali di acqua ferma. L’ adulto è di colore giallo scuro, senza macchie. La zanzara Aedes Caspius colonizza le risaie. Gli insetti adulti resistono alle basse temperature e possono compiere lunghi spostamenti in volo. Presenta colorazioni variabili. La zanzara tigre, nera con striature bianche, punge anche di giorno. È originaria del’ Asia orientale, si è adattata ai climi più freddi, divenendo una delle specie più infestanti. Si riproduce velocemente in vilette, ovunque ci sia una raccolta d’acqua anche minima, come vasi, secchi, giocattoli lasciati in giardino. La puntura è dolorosa.

Anti zanzare giusto per ogni ambiente

Anti zanzare giusto per ogni ambiente? Eccolo. In veranda e in terrazzo la soluzione più ecologica è la lampada a luce ultravioletta. I modelli più nuovi associano anche onde elettromagnetiche ad alta frequenza. Per la camera da letto vanno bene gli elettro emanatori a piastrina, ricarica liquida o sabbia compressa. Però bisogna spegnerli quando gli insetti sono morti perché possono causare mal di testa, insonnia, mal di testa e nervosismo. Per la camera dei bambini si associano le lampade a ultrasuoni da inserire nella presa elettrica e i bracciali colorati in gomma al profumo di geranio e citronella.