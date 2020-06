Ginnastica e benessere per lo smartworker. Lo smartworking sarà, per varie categorie di lavoratori, un processo irreversibile. Dunque chi non ha ancora comprato una soluzione d’arredo per il soggiorno o la camera degli ospiti con librerie che includono nicchie adatta a una riunione online, pannelli fono assorbenti per non disturbare i vicini con le videoconferenze e un tavolo con annessa una spalliera da palestra per fare stretching, è meglio che cominci a pensarci. Tutti parlano di lavoro agile, ma alla fine quelli che devono rimanere agili siamo solo noi. Ecco una piccola guida sul da farsi.

I disturbi in aumento

Ortopedici e fisiatri, fisioterapisti e psicologi si stanno occupando dei principali disturbi dei videoterminalisti. Ci sono i disturbi muscolo-scheletrici a causa della postura, i disturbi oculo-visivi, disturbi dell’udito da troppe ore al cellulare, depressione, claustrofobia e stress, disturbi respiratori da contatto con materiali aziendali che si portano a casa (es. tomaie di cuoio e gomma, metalli, colle, solventi nel settore calzaturiero).

Ginnastica e benessere per lo smartworker

Ecco alcuni accorgimenti per il benessere dell’apparato scheletrico-muscolare. Tenere il video all’altezza degli occhi. Se si lavora su tablet, prendere mouse e tastiera a parte, per non innervosirsi progressivamente, se bisogna accelerare una risposta o una procedura. Non lavorare mai sul divano: si assumono posture errate e ci si ritrova presto doloranti. Non rimanere troppo tempo seduti, alzarsi un momento ogni mezz’ora e cambiare spesso posizione. Accavallare poco le gambe e alternare, ma questa posizione a lungo andare danneggia la postura. Non trattenere il bisogno di andare in bagno. Evitare di stare in torsione con il busto e il collo, abituarsi a lavorare più diritti. Prima di iniziare il lavoro, fare stretching, piegamenti laterali del busto, piegamenti sulle gambe, elevazioni con le braccia, ruotare la testa e il collo, roteare le caviglie.

Alzati e cammina

Durante le call e le riunioni che non prevedono la presenza in video, camminare per la stanza. Fare uno stacco netto per il lunch di mezzogiorno o il dinner serale: distanziarsi fisicamente e mentalmente da ciò che è ufficio (fare una cosa manuale stando in piedi, giocare coi figli, camminare, cucinare) o dal lavoro manuale intensivo (fare qualcosa di intellettuale camminando: telefonare, sentire un audiolibro). Una volta finito il lavoro, è obbligatoria un po’ di attività fisica o aerobica, come passeggiata o bicicletta. Altrimenti il movimento quotidiano si riduce a letto-tavolo di lavoro-bagno-cucina.