Il pacchero è un formato di pasta molto carnoso, che tiene bene la cottura e che si presta benissimo a sughetti sfiziosi. Con il pesce è sicuramente vincente e, proprio per questo, oggi lo proponiamo in una ricetta con gamberi e pesto di pistacchi. Il pesto di pistacchi è facilmente reperibile in molti supermercati, ma fatto in casa è sicuramente superiore. Per la ricetta del pesto di pistacchi fatto in casa, cliccare qui.

Ingredienti per 4 persone

380 grammi di paccheri;

500 grammi di pomodori datterini;

2 spicchi di aglio;

1 vasetto di pesto di pistacchi;

20 code di gamberone;

½ bicchiere di vino bianco secco;

50 grammi di granella di pistacchi;

sale, pepe e olio di oliva, quanto basta.

Procedimento

Preparare questi deliziosi e succulenti paccheri al pesto di pistacchi e gamberoni non è affatto difficile. Ma il risultato è assolutamente garantito.

In una padella abbastanza capiente da mescolarvi dentro la pasta, mettere a scaldare un generoso filo di olio. Non appena l’olio si sarà scaldato, mettere a soffriggere gli spicchi d’aglio interi a fiamma dolce. Lavare i pomodori datterini e tagliare a metà. Non appena l’aglio sarà ben rosolato, inserire anche le code di gambero, alzare leggermente la fiamma e fare cuocere le code 1 minuto per lato. Salare e pepare, sfumare con il vino, facendo, però, attenzione a non versare il vino direttamente sul pesce.

Trascorso il tempo di cottura dei gamberi, estrarre le code dalla padella con l’aiuto di una pinza. Versare il pomodorino nel fondo di cottura dei gamberi senza prelevare l’aglio, aggiungere olio, se serve, e fare cuocere i pomodori per 15/20 minuti. Salare e pepare i pomodorini e, non appena saranno pronti, estrarre l’aglio.

Mettere a bollire una capiente pentola con abbondante acqua salata. Non appena i pomodorini sono pronti, versare dentro le code di gambero prelevate in precedenza con il loro sughetto. Spegnere la fiamma e aggiungere anche il pesto di pistacchio.

Cuocere la pasta molto al dente, prelevare dell’acqua di cottura e scolare la pasta direttamente nella padella del il condimento. Amalgamare il tutto aiutandosi con dell’acqua di cottura della pasta e impiattare. Prima di servire, decorare il piatto con della granella di pistacchio.

Ecco pronti i deliziosi e succulenti paccheri al pesto di pistacchi e gamberoni, un primo piatto che metterà d’accordo davvero tutti.