Nella lingua Napoletana Petrusino è il prezzemolo, pianta erbacea delle zone mediterranee utilizzata per la preparazione di molte pietanze o per salse o usi medicali. Il detto Petrusino ogni minestra sta ad indicare proprio il fatto che tale pianta è talmente presente in ogni piatto che il suo nome viene associato a quelle persone sempre presenti in fatti, situazioni o discussioni.

Gli usi

Il prezzemolo è usato prevalentemente fresco per consumo alimentare, poiché non è ben definita la sua tossicità se ne sconsiglia il consumo in dosi massicce. Ha anche proprietà medicali, precisando che le informazioni che riporteremo non sono consigli medici e non sostituiscono assolutamente cure e parei medici. Il prezzemolo viene usato esternamente per impacchi in grado di alleviare le punture degli insetti, il mal di denti e le contusioni. Il prezzemolo viene usato internamente per le sue proprietà diuretiche e sudorifere. Ma vediamo ora per Petrusino ogni minestra, il trucco per avere il prezzemolo sempre pronto all’uso in cosa consiste.

Un modo pratico per conservare il prezzemolo

Vediamo ora come avere sempre pronto all’uso il nostro prezzemolo pulito e triturato senza alcuna fatica. Approfittiamo dei periodi caldi in cui il prezzemolo abbonda per produrre o comprare grossi quantitativi da lavare e poi asciugare. Dopo averlo accuratamente lavato ed asciugato formiamo dei mazzetti che privati dei gambi risultino del peso di 50 gr, mettiamoli in dei sacchetti per alimenti e surgeliamoli. All’occorrenza tiriamo fuori dal congelatore i sacchetti che ci occorrono in base al quantitativo a noi necessario. Colpiamo con un pugno la busta, il prezzemolo che si è cristallizzato con il congelamento si troverà come per magia triturato e pronto all’uso. Dopo avere svelato il perché di Petrusino ogni minestra, il trucco per avere il prezzemolo sempre pronto all’uso, in qualità di Esperti di Cucina del Team di ProiezionidiBorsa consigliamo di usare il prezzemolo per una linguina alla puttanesca di baccalà.