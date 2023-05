Alla chiusura del 25 maggio abbiamo registrato un pessimo segnale ribassista su ERG. Da un lato, infatti, si è concretizzata la figura delle candele giapponesi nota come “three black crows”. Dall’altro il ribasso di giornata ha avuto una profondità che non si vedeva dal novembre del 2022. Ci potrebbero essere, quindi, tutti i presupposti per un’accelerazione ribassista.

I punti di forza e di debolezza del titolo

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo ERG presenta una forte sottovalutazione. Al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, infatti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati e sono tra i più elevati della Borsa valori. Inoltre, l’attività dell’azienda è particolarmente redditizia.

Negli ultimi 4 mesi, poi, gli analisti hanno rivisto in modo significativo le stime sul fatturato della società. Mentre, nell’ultimo anno, gli analisti che si occupano del titolo hanno rivisto nettamente al rialzo le previsioni di utili per azione.

Dal punto di vista delle raccomandazioni, la maggior parte degli analisti raccomanda Buy o Overweight sul titolo. Inoltre, il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti è superiore al prezzo corrente ed esprime una sottovalutazione di circa il 30%.

Passando ai punti deboli, registriamo che le azioni ERG hanno una valutazione elevata se si utilizza il metodo dei multipli di mercato. Ad esempio, la società ha un livello di valutazione particolarmente elevato in termini di “enterprise value”.

Uno dei principali punti deboli del gruppo, però, è la sua situazione finanziaria.

Pessimo segnale ribassista su ERG che non scendeva così tanto dal novembre 2022: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ERG (MIL:ERG) ha chiuso la seduta del 25 maggio a quota 26,04 euro, in ribasso del 2,62% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista anche se gli indicatori non sono ancora del tutto invertiti al ribasso. L’aspetto importante, però, è che adesso le quotazioni potrebbero dirigersi verso il supporto chiave in area 24,93 €. Questo livello, infatti, già in passato ha rappresentato l’ancora di salvezza alla quale si sono aggrappati i rialzisti.

Sotto questo livello, quindi, le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso verso i livelli le indicati in figura. In caso di tenuta, invece, si potrebbe assistere alla partenza di una nuova fase direzionale al rialzo.

