Prenderà 4.000 euro di stipendio il lavoratore che decide per questo cambio di vita drastico ma affascinante

L’Italia è definita il “Bel Paese” e noi italiani ne siamo fermamente convinti. Città tra le più belle al Mondo, arte, cultura, cucina e sole. Tutto bellissimo, ma con delle controindicazioni di altra natura. Parliamo di qualità di vita, di servizi per la collettività e di salari medi per i lavoratori. Qualcosa manca, questo è evidente.

Altrimenti non ci sarebbero problematiche quali la fuga dei cervelli all’estero, l’emigrazione per questioni lavorative e l’espatrio per una vita migliore. Per questi argomenti infatti ci sono Paesi migliori del nostro. Ed oggi vedremo quale è il Paese che per stipendio medio e servizi, è considerato il migliore al Mondo o quasi.

Come prendere avere servizi migliori da uno Stato

Qual è il Paese europeo con gli stipendi più alti è una domanda che molti si pongono. Soprattutto quanti stentano ad arrivare a fine mese nonostante lavorano. Prendere per esempio 4.000 euro al mese di stipendio in Italia è un’autentica “Chimera”. E se a questo aggiungiamo che in Italia alcuni servizi per la collettività sono carenti, ecco che puntare a qualcosa di meglio oltre che allo stipendio, è assolutamente necessario per molti. Portogallo, la Spagna delle Canarie e così via dicendo, sono Paesi dove molti italiani decidono di trasferirsi per migliorare la loro vita.

Ma sono per lo più pensionati attirati da una tassazione inferiore all’Italia e dove una pensione italiana consente di vivere meglio che nel Bel Paese. E poi c’è la questione climatica, perché i Paesi prima citati hanno un clima mite e sole quasi tutto l’anno. Clima che somiglia a quello italiano, anche se il nostro inverno può essere anche molto rigido in determinati posti. Ma un lavoratore per vivere meglio e godere di uno stipendio da 4.000 euro al mese dovrebbe dire addio al sole, almeno per la maggior parte dell’anno. Infatti bisognerebbe puntare al Nord Europa per perseguire l’obiettivo di prendere uno stipendio più alto e godere di servizi collettivi migliori.

Prenderà 4.000 euro di stipendio il lavoratore che decide per questo cambio di vita drastico ma affascinante

Addirittura 4.000 euro al mese è lo stipendio medio dei lavoratori in Norvegia. Nettamente più alto che in Italia dove si superano a stento i 1.200 euro. Proprio il salario è uno dei principali problemi in Italia. La Norvegia riuscirebbe a rispondere all’esigenza di prendere di più. Quindi, non solo andare in un Paese dove 1.200 euro valgono di più per via di un inferiore costo della vita. Andare in un Paese e godere di uno stipendio nell’ordine di 4.000 euro al mese è senza dubbio allettante.

Sarà anche un Paese freddo, come tipicamente lo sono i Paesi Scandinavi, ma la differenza sembra già evidente. Il PIL pro-capite tra Italia e Norvegia non è paragonabile, a vantaggio del secondo Paese dove è abbastanza alto. A dire il vero gli ultimi dati sulla Norvegia risalgono al 2021. Quando gli stipendi medi erano pari a 4.400 euro. La Norvegia diventa così uno dei Paesi migliori al Mondo dove andare a vivere. Anche perché i servizi e l’efficienza della Pubblica Amministrazione, tanto statale che delle singole città, è elevata. Naturalmente il costo della vita è anche più alto rispetto all’Italia, soprattutto in determinate zone dell’Italia. Questa è una controindicazione, a cui aggiungere anche l’estate che è breve e l’inverno molto lungo e molto rigido. Ricapitolando, è vero che prenderà 4.000 euro di stipendio il lavoratore che decide di andare a vivere in Norvegia, ma bisogna valutare bene le cose.