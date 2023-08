Quanto valgono le mansarde e i sottotetti nelle più grandi città italiane: ecco dove conviene comprare

Vita da bohémien nelle grandi città, un sogno che per molti può diventare realtà se indoviniamo l’investimento. Non dappertutto è conveniente. Ma dobbiamo sempre prestare attenzione ad alcuni elementi basilari. Efficienza energetica e presenza di terrazze e balconi sono fondamentali.

Quando scegliamo una mansarda o un sottotetto per vivere è necessario prestare attenzione ad alcune caratteristiche. Sappiamo che i piccoli loft più desiderati sono quelli che si trovano all’ultimo piano ma è necessario che siano ben ventilati, efficienti energeticamente e con dei bei panorami da ammirare. È importante che abbiano una buona esposizione e che siano luminosi. Spesso per trovare tutte queste caratteristiche è conveniente comprare una vecchia soffitta e ristrutturarla.

I bonus per le ristrutturazioni di questo tipo possono arrivare al 50% e con l’eco bonus si arriva al 65% sul risparmio energetico. Se decidiamo di investire nella coibentazione avremo una casa fresca in estate e calda in inverno, il valore aumenterà e sarà possibile avere una detrazione dell’Irpef pari a al 65 %.

Ristrutturare oppure no

Quanto valgono le mansarde e i sottotetti in Italia? Il valore medio si aggira sui 2.000 euro a metro quadro, le superfici variano da 70 metri quadri a 150 metri madri. I costi di ristrutturazione sono intorno ai 1.000 euro a metro quadro, bisogna poi contare gli effetti dell’inflazione dell’ultimo anno. Una volta rimodernato lo spazio, il valore dell’immobile passa a un 50% o 75% in più, quindi possiamo considerarlo come uno degli investimenti più remunerativi che il mercato ci offre.

Secondo quando ha stabilito il Politecnico di Milano, un sottotetto o una mansarda già ristrutturata nelle più grandi città italiane ha un prezzo che si aggira sui 3.375 euro a metro quadro. Quindi siamo a 1.000 euro a metro quadro in più rispetto alle altre unità abitative. Ma questa differenza si nota soprattutto in provincia dove i sottotetti ristrutturati acquistano quasi il 40% in più di valore. E spesso in provincia troviamo difficoltà per quanto riguarda trasporti, servizi e collegamenti.

Quanto valgono le mansarde e i sottotetti in centro e sul mare

A Milano in zona Moscova una mansarda di 25 metri quadri ristrutturata costa 280.000 euro, se passiamo a 130 metri quadri in zona Lambrate il prezzo sale a 580.000 euro. A Roma in Piazza del Popolo un attico di 117 metri quadri costa 2.250.000 euro, a Balduina 230 metri quadri con terrazzo costano 900.000 euro.

A Posillipo una mansarda al terzo piano senza ascensore con 250 metri quadri costa 1.700.000 euro, a Firenze un attico in Piazza del Duomo da 230 metri quadri con ascensore costa 3.700.000 euro. A prescindere da alcune cifre irraggiabili per molti italiani, le differenze che possiamo notare riguardano oltre che la metratura, il posizionamento. Più siamo centrali e più bella è la visuale e più alto è il prezzo anche se non ci troviamo in centro. A conti fatti se abbiamo tempo e denaro da investire, ristrutturare conviene senz’altro di più. Avremo almeno la possibilità di scegliere se vendere o se rimane ad abitarci.