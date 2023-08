Una grossa novità che riguarda la normativa delle compravendite notarili di immobili, di qualsiasi tipologia, è che l’immobile deve avere piena regolarità edilizia pena la nullità dell’atto notarile. Direi che è una grossa norma visto che la maggior parte degli immobili nella nostra bella nazione non sono conformi. Attenzione se devi vendere o acquistare un immobile!

Questo Attestato di Regolarità Edilizi, detto anche ARE, deve essere redatto e asseverato da un tecnico iscritto a un ordine professionale che stabilisce che l’immobile è pienamente conforme alle ultime Pratiche Edilizie depositate presso il Comune di appartenenza dell’Immobile.

Attestato che può anche dischiarare la Non Conformità e in questo caso il notaio non può procedere alla stipula dell’atto di compravendita sulla base della modifica dell’ art. 9-bis del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Ad oggi la stragrande maggioranza di persone pensa che la semplice planimetria catastale “deve essere uguale al costruito” ma ricordo che in Italia il catasto “non è probatorio”, quindi non vale legalmente per atti come la norma citata.

Fondamentale quindi se si vende o se si acquista rivolgersi a un tecnico per avere la regolarità edilizia.

Nel caso non fosse regolare sono due le ipotesi :

a) modificare fisicamente l’immobile come era negli Stati Concessionati;

b) eseguire da parte di un tecnico (architetto, ingegnere o geometra) una Pratica Edilizia in Sanatoria.

Questa modifica normativa obbliga quindi il possessore di un immobile ad avere la piena regolarità altrimenti il notaio non può eseguire l’atto notarile di compravendita.

Attenzione se devi vendere o acquistare un immobile! Altrimenti il tuo atto sarò nullo!

Attenzione quindi! Diventa oggi indispensabile avere l’immobile conforme in quanto se “domani” si vuole vendere o acquistare non si può farlo!

Sarebbe una brutta sorpresa volere acquistare o vendere e sapere che bisogna aspettare anche 3 o 5 mesi per regolarizzare l’immobile in quanto sono questi i tempi tecnici per mettere in conformità.

Tutti pensiamo che un immobile si possa vendere subito, ma la maggior parte degli immobili in Italia versa in questa condizione, rendendo impossibile la vendita.

Il mio consiglio è affidarvi ad un ottimo tecnico per avere i vostri immobili vendibili.

