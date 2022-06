Panico nella giornata di martedì! Cosa attendere da ora in poi? Ieri si è formato un pessimo segnale a Wall Street ma non tutto è perduto. Sono, però, questi momenti decisivi, in quanto il 5 luglio scadrà un nuovo setup annuale.

Alla chiusura della giornata di contrattazione del 28 giugno abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dow Jones

30.946,98

Nasdaq C.

11.188,21

S&P 500

3.821,54.

Procediamo per gradi.

Il ribasso è finito? Questa settimana darà indicazioni in merito

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 24 giugno.

Pessimo segnale a Wall Street ma non tutto è perduto. I livelli dove inizierà il panico

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 30.166. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 30.074.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 10.974. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 10.938.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.715. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 3.715.

Segnale in corso dei nostri Trading Systems

Long dall’apertura del 27 giugno.

Se la giornata odierna porterà nuovi ribassi e le chiusure di contrattazione saranno inferiori ai minimi di ieri, molto probabilmente si assisterà a nuove giornate di panico.

Microsoft, verso nuovi ribassi?

Il titolo (NASDAQ:MSFT) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 256,48, in rialzo del 3,17% rispetto alla seduta precedente.

La strategia operativa

Tendenza rialzista di breve termine. Fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale inferiore ai 249,51, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 315,22 e al superamento e tenuta verso 348/370 dollari.

