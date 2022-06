Si ricercano in tutta Italia candidati anche senza esperienza da assumere per queste posizioni accessibili

Sono ora disponibili numerose opportunità di lavoro per i punti vendita KFC di tutta Italia. L’accessibilità dei requisiti è uno dei punti di forza maggiori delle offerte presentate di seguito. Non sono necessari né un particolare titolo di studio né il possesso di esperienza pregressa per entrare nel team di Kentucky Fried Chicken.

Le posizioni aperte

Sono in tutto 5 i profili lavorativi disponibili per la grande catena statunitense di fast food. Si ricercano in tutta Italia risorse in grado di ricoprire questi ruoli all’interno dei punti vendita del Gruppo. Alcune fra le sedi finali selezionabili sono su Milano, Verona, Firenze, Udine, Padova, Genova, Roma, Napoli, Rozzano, Marcianise e Bari.

Scopriamo il primo dei 5 profili. L’annuncio più accessibile fra quelli presenti ha come titolo “Team Member”. Le risorse selezionate verranno impiegate per mansioni riguardanti l’accoglienza della clientela, la preparazione dei prodotti fritti, come le patatine, ed il servizio al cliente. Sono ritenuti requisiti indispensabili flessibilità, precisione e puntualità, attitudine al lavoro in team, orientamento al cliente e disponibilità a lavorare nei weekend e nei festivi. I candidati scelti verranno assunti con contratto part-time o full-time, a seconda delle necessità dell’azienda.

La variante del “Team Member” è il profilo “Team Member – Cook”, le cui mansioni riguardano principalmente l’area cucina. I candidati selezionati per questo ruolo saranno incaricati di cucinare i prodotti KFC secondo gli standard qualitativi e igienici dettati dall’azienda. Anche in questo caso, sono indispensabili flessibilità e puntualità, spirito di squadra e disponibilità lavorativa su turni e nei weekend. Chiudono il quadro dinamicità e il rispetto di tutte le procedure di pulizia e preparazione. Le risorse saranno assunte con contratto in formula part-time o full-time di sesto livello, secondo il CCNL turismo pubblici esercizi.

Si ricercano in tutta Italia candidati anche senza esperienza da assumere per queste posizioni accessibili

I restanti 3 profili disponibili sono “Team Leader”, “Restaurant General Manager” e ”Assistant Restaurant General Manager”. Tutte le info nel dettaglio su questi e sulle offerte di lavoro sopra presentate sono disponibili sulla piattaforma dedicata dell’azienda. Accedendo alla pagina, potremo filtrare gli annunci per sede lavorativa finale e posizione ricercata. All’interno della scheda riservata alla singola opportunità, troveremo il tasto “Candidati”, cliccando il quale sarà possibile inviare candidatura comprensiva di curriculum vitae.

Agli interessati ad offerte di lavoro nel campo della ristorazione, ricordiamo che sono tuttora attivi gli annunci per lavorare nei villaggi turistici.

