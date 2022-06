La dieta chetogenica spesso viene scelta da chi vuole perdere peso subito ma in salute. Difatti si basa su una riduzione drastica del contenuto di carboidrati preferendo alimenti ricchi di proteine e vitamine. Solitamente i nutrizionisti la consigliano per un breve periodo di tempo. La dieta totalmente chetogenica si potrebbe portare avanti per 21 giorni, dopodiché si iniziano a reintegrare alcune forme di carboidrati. Dunque si possono consumare carne, uova, pesce e formaggi, mentre cereali, legumi e dolci sono da tenere lontani. Per la frutta invece ci sono dei particolari accorgimenti da seguire. Ad esempio, un frutto non molto consigliato da consumare durante questa dieta è l’anguria.

L’anguria è il frutto d’estate per eccellenza: fresco, dissetante e leggero. Quando si parla di dieta chetogenica e di frutta si usa il termine “compatibilità”. Difatti, l’anguria e la chetogenica sono compatibili al 54%, questo perché rimane comunque un frutto abbastanza zuccherino, ma allo stesso tempo può entrare nella dieta, sempre con moderazione. Esistono altri frutti che presentano compatibilità più alte o più basse.

Pochi conoscono quali frutti di stagione si possono mangiare nella dieta chetogenica oltre all’anguria, facendo attenzione a questi valori nutrizionali

Esiste un frutto che presenta compatibilità pari al 99%. Stiamo parlando dell’avocado. Quest’ultimo ha pochi carboidrati, non contiene colesterolo e di conseguenza viene considerato un frutto molto adatto da consumare durante la chetogenica. Su 100 g di avocado si hanno soltanto 0,8 g di carboidrati, 1,8 g di proteine e grassi totali per 14,2 g. Pochi conoscono quali frutti di stagione, oltre all’anguria, sarebbero compatibili. Vediamone alcuni:

il limone: ha solo 30 kcal su 100 g, ricco di vitamina C e antiossidanti. Compatibile al 97%, ha 2,9 g di carboidrati;

le fragole possono entrare nella dieta chetogenica ma con moderazione. Presentano 7 g di carboidrati, quindi già un valore abbastanza alto per i range della dieta chetogenica. Compatibili al 53%;

i lamponi hanno circa 11 g di carboidrati e 34 kcal, non molto indicati.

Dunque, questi sarebbero alcuni dei frutti consigliati e da non consumare nella dieta chetogenica. Come già detto, è una dieta abbastanza ferrea, non può essere fatta da tutti, soprattutto non da coloro per i quali la fonte di carboidrati è essenziale per alcuni problemi fisici. È importante rivolgersi sempre ad un medico di famiglia oppure un nutrizionista per comprendere quale percorso sia più adatto a noi e in che modalità affrontarlo.

