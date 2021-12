L’anno scorso, a causa dell’emergenza Covid 19 e del lockdown, c’è sicuramente stata una drastica riduzione degli incontri fra coppie. Meno amori sono sbocciati, alcuni sono appassiti ed altri non hanno manco avuto la possibilità di provarci. Al contrario di questa tendenza, il 2022 sembra prospettarsi come l’anno giusto per gli innamorati. Purtroppo, però, secondo le previsioni astrali, alcuni particolari segni zodiacali potrebbero prendere decisioni azzardate e finire per tradire il proprio partner. Ma vediamo allora perché ci sono in arrivo pessime notizie per i compagni di questi segni zodiacali che sono i più portati al tradimento.

3 segni leali e sinceri

Per prima cosa, parliamo di quei tre segni che sicuramente saranno i più fedeli in assoluto, ovvero la Vergine, il Capricorno e lo Scorpione. Le stelle non dicono altro, questi sono i segni che nel 2022 saranno in assoluto i più leali, sinceri e affidabili. Il tradimento non è proprio una cosa che gli appartiene e se abbiamo la fortuna di averli come partner, potremo dormire sonni tranquilli.

Grazie al loro affetto e devozione, sapranno essere la nostra roccia contro le avversità. Un punto fermo grazie al quale potremo orientarci meglio e prepararci alle sfide che ci attendono.

Pessime notizie per i compagni di questi segni zodiacali che sono i più portati al tradimento

Per quanto riguarda, invece, i segni più “biricchini” il primo fra tutti sarà di sicuro l’Ariete. Questo segno è estremamente portato alla trasgressione in ogni campo della sua vita e spesso tende a farsi trasportare dal momento. Gli Ariete, infatti, sono estremamente passionali e amanti dell’avventura, amano rischiare e sono molto fortunati in amore, salute e pure al gioco.

Un altro tra i segni più traditori nello zodiaco è il Toro. Nonostante parliamo di un segno che preferisce la stabilità e si concentra sulla famiglia, nel 2022 l’imprevisto sarà la loro ossessione. Durante l’anno, i nati sotto questo segno cercheranno di vivere al meglio le novità, l’inaspettato e il brivido del rischio.

Infine, al terzo posto della nostra piccola classifica troviamo anche i Pesci: questi sognatori con la mente sempre rivolta al futuro sono dei gran romantici. Nonostante questo, però, nel mirino del loro affetto non c’è una persona vera e propria, ma l’idea stessa dell’amore. Proprio per questo motivo, non sarà difficile per loro lasciarsi sopraffare dalle emozioni e dalla fantasia al primo interesse sentimentale.

