Tradizione vuole che durante le festività natalizie gli aperitivi facciano da apripista prima di sedersi a tavola con la famiglia e gli amici. Tra chiacchierate, risate e confessioni intime, contribuiscono ad allietare il momento e a stimolare un certo languorino. Infatti, che siano di terra o di mare, caldi o freddi, sono sempre un ottimo inizio per stuzzicare l’appetito dei propri ospiti.

Basta con le solite tartine e i cocktail di gamberetti, ecco 2 antipasti gustosi ed originali a cui nessuno potrà resistere

Per preparare sfiziose ricette non serve essere grandi chef, ma è sufficiente un po’ di fantasia ed originalità. Con pochi ingredienti, infatti, è possibile realizzare appetitose preparazioni per il menu di Natale o Capodanno, che siano gioia per gli occhi e delizie per il palato. A tal proposito, basta con le solite tartine e i cocktail di gamberetti, ecco 2 antipasti gustosi ed originali a cui nessuno potrà resistere.

Cestini con mousse di prosciutto cotto

Srotolare una confezione di pasta brisée e ritagliare dei quadrati della stessa dimensione. Per capire quale sia la giusta misura, riporre un quadrato di pasta nella formina di uno stampo per muffin. Da quel quadrato si otterranno tutti gli altri.

Imburrare ed infarinare ogni incavo dello stampo per muffin e adagiarvi i quadrati di pasta. Bucherellare il fondo e posare su ogni cestino un piccolo pezzo di carta forno. Sulla carta poi, poggiare dei fagioli o dei ceci in modo che facciano peso e non permettano alla pasta di alzarsi durante la cottura. Infornare a 180° per circa 15-20 minuti.

Nel frattempo preparare la mousse inserendo in un mixer 200 g di prosciutto cotto e 150 g di robiola. Frullare fino ad ottenere una crema densa ed omogena. Una volta pronta, trasferire la mousse in una sac à poche con un beccuccio a stella.

Quando i cestini si saranno raffreddati, riempirli con dei ciuffetti di mousse al prosciutto e decorare con erba cipollina tritata finemente. Far riposare i cestini in frigorifero per qualche ora prima di servirli.

Cornetti alla crema di tonno, capperi e pomodori secchi

Per prima cosa preparare la crema di tonno. Inserire in un mixer 2 scatolette di tonno, 1 acciuga, 175 g di formaggio spalmabile, un cucchiaio di capperi e un paio di pomodori secchi. Frullare fino ad ottenere una crema densa ed omogenea. Alla fine aggiungere una spolverata di pepe e qualche goccia di succo di limone.

Srotolare una pasta sfoglia rettangolare e ritagliare delle strisce lunghe circa 20 cm e larghe 1 e mezzo. Arrotolare le strisce intorno a degli stampini a cono. Preparare un mix con tuorlo e latte da spennellare sui cornetti e cospargerli con semi di sesamo. Infornare a 190° per circa 20 minuti. Una volta raffreddati, toglierli dagli stampini e farcirli con la crema al tonno preparata precedentemente. Decorare le estremità con granella di pistacchio, adagiarli su un vassoio e servire.

Saranno perfetti per stupire ed ingolosire i propri ospiti!