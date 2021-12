Le tartine saranno probabilmente al centro di ogni tavola durante queste festività. Sono le regine dell’aperitivo, amate da tutti, semplici da fare e spesso economiche.

La maggior parte delle volte basta spalmarci sopra un po’ di maionese, del paté, adagiarci un piccolo sottaceto e il gioco è fatto. Colorate, leggere e buone, sono la prima cosa che adocchiamo e su cui ci fiondiamo spinti dall’acquolina in bocca.

Ma se quest’anno volessimo dire stop alle solite cose tradizionali e farcirle in nuovi modi, senza spendere un occhio e senza complicare troppo le cose?

Proprio in quest’articolo potremmo trovare l’idea che stiamo cercando.

Basta coi soliti paté, ecco come farcire le tartine con 2 salse spumeggianti senza cottura e pronte in 5 minuti

Tutto ciò che andremo a fare è realizzare in casa, in un batter d’occhio, due salse soffici e golose per le nostre tartine.

Queste si adatto perfettamente e vanno a rendere meno stopposo sia il pane per tramezzini sia il pancarrè.

In realtà, però, sono ideali anche per intingere cracker e grissini oppure per cospargere sottili bruschette di pane.

Ingredienti

Per la salsa numero 1:

50 grammi di olive verdi denocciolate;

50 grammi di olive nere denocciolate;

5-6 cucchiai di ricotta fresca;

un cucchiaio raso di pecorino;

pepe nero.

Per la salsa numero 2:

50 grammi di salmone affumicato;

200 grammi di formaggio spalmabile;

5-7 fili di erba cipollina;

la buccia di mezzo limone;

1 cucchiaio di nocciole.

Procedimento

Per la salsa numero 1 partiamo dalle olive. Possiamo acquistarle già denocciolate o snocciolarle a mano.

L’importante, poi, è sciacquarle sotto l’acqua corrente e farle scolare per bene.

A questo punto, possiamo unire tutti gli ingredienti all’interno di una ciotola e frullare con un frullatore ad immersione. Muoviamolo dal basso verso l’alto per far incorporare aria alla salsa e renderla veramente spumeggiante.

Per la salsa numero 2 partiamo dalle fette di salmone da tagliare a metà.

Sbucciamo, poi, mezzo limone facendo attenzione a togliere solo la buccia senza la parte bianca della polpa.

A questo punto possiamo unire anche gli altri ingredienti e frullare tutto utilizzando un mixer, un classico frullatore o sempre quello ad immersione.

Per quanto riguarda le nocciole, possiamo utilizzare anche la granella da inserire solo dopo aver frullato gli altri ingredienti e incorporare a mano.

Quindi, per quest’anno, basta coi soliti paté, ecco come farcire le tartine con 2 salse spumeggianti senza cottura e pronte in 5 minuti.

