La regina della cucina, almeno nei mesi di ottobre e novembre, è senza alcun dubbio la zucca.

Non solo perché Halloween è alle porte e ne vediamo a decine tra vetrine, supermercati e pubblicità.

La zucca gialla è infatti un ottimo ortaggio di stagione, estremamente nutriente e dalle molte proprietà, che si presta a tantissime ricette.

Il caratteristico sapore dolciastro della zucca si abbina benissimo a pietanze dolci e salate, più o meno ricercate.

Tuttavia a vincere spesso è la semplicità.

Cosa c’è di meglio di una bella vellutata di zucca per scaldare gli animi in queste prime fredde serate?

Per preparare un’ottima vellutata non servono grandi doti culinarie né troppo tempo a disposizione; qui di seguito proporremo una ricetta dal successo assicurato.

In aggiunta offriremo un trucco finale adatto a chi preferisce dare un gusto più deciso senza coprire il sapore tipico della zucca.

Per una vellutata di zucca non troppo dolce e saporita ecco l’ingrediente segreto che spesso buttiamo

Ingredienti per 3 persone

800 gr di zucca pulita;

200 gr di patate;

600 ml di brodo vegetale;

olio extravergine;

mezzo porro;

noce moscata;

rosmarino;

sale q.b. e pepe nero (a piacere).

Il procedimento è piuttosto semplice.

Bisogna far soffriggere il porro con l’olio per circa un minuto e poi aggiungere la zucca e le patate tagliate grossolanamente.

Dopo aver girato il tutto e averlo fatto insaporire è necessario versare due/tre mestoli di brodo e aggiungere il rosmarino.

A questo punto si può abbassare la fiamma, coprire con un coperchio e lasciar cuocere per circa 20 minuti.

Come abbiamo detto il sapore di questo prezioso prodotto della terra è piuttosto dolce, scontrandosi a volte con le preferenze di alcuni.

Per una vellutata di zucca non troppo dolce e saporita ecco l’ingrediente segreto che spesso buttiamo.

L’ingrediente segreto e i passaggi finali

Un metodo infallibile per dare sapidità alla zucca senza alterarne il sapore è quello di aggiungere in cottura delle croste di parmigiano.

Le croste, che spesso finiscono nel secchio dell’umido, sono delle ottime alleate in cucina per aggiungere sapore a tantissimi piatti.

È importante lasciarle in pentola per tutti i 20 minuti della cottura e finché la zucca e le patate non saranno morbide.

A quel punto si possono togliere e si può procedere aggiungendo sale, un pizzico di noce moscata e del pepe nero a proprio piacimento.

La vellutata è pronta e può essere servita semplicemente così o accompagnata da dei crostini di pane dorati in forno.

Il tocco finale è un filo d’olio a crudo e del rosmarino a guarnizione.

Il nostro piatto caldo di stagione è pronto per essere gustato anche dagli amanti dei sapori più decisi!

