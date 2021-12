Varie sono le nuove agevolazioni previste dal Governo Draghi anche per il prossimo anno. Tra queste c’è anche il cosiddetto assegno unico, che molte famiglie stanno attendendo con trepidazione. L’assegno unico è una nuova agevolazione prevista dal Governo per le famiglie con figli a carico. Le famiglie, a cui l’agevolazione si rivolge, potranno richiederla dal settimo mese di gravidanza al ventunesimo anno d’età dei figli. Tale agevolazione verrà corrisposta mensilmente e con importi variabili a seconda di vari fattori. Tra questi fattori ci sono, per esempio, l’ISEE e il numero di componenti del nucleo familiare. Da adesso, un nuovo servizio agevola il calcolo di tale assegno.

Questa novità dell’INPS permette di calcolare subito l’importo dell’assegno unico 2022 specificando ISEE e composizione familiare in un apposito simulatore. Il simulatore, già applicato dall’INPS per altri servizi, è uno strumento intuitivo e agevole. Grazie ad esso possiamo già preventivare a quanto ammonterà l’agevolazione e inserirla nel budget di famiglia.

Sul sito dell’INPS, è online un apposito simulatore per calcolare in pochi istanti l’importo dell’assegno unico 2022. Il sistema è intuitivo e alla portata di tutti. Per conoscere l’importo spettante, basterà inserire i dati richiesti dal sistema. Il sistema è accessibile da dispositivo fisso o da dispositivo mobile, senza bisogno di alcuna registrazione.

Tutto quello che bisognerà fare, dunque, è inserire i dati richiesti dal sistema per conoscere l’assegno che probabilmente ci spetterà. I dati richiesti, e sui cui sarà parametrato l’importo, sono la composizione del nucleo familiare, l’ISEE indicativo e la maggiorazione transitoria. Vediamo uno per uno questi punti.

Ecco i parametri da cui dipende l’importo dell’assegno unico 2022 per le famiglie con figli a carico

Per prima cosa, dovremo specificare la composizione familiare. Dunque, dovremo specificare il numero di figli a carico, la loro età ed eventuali disabilità. Di seguito, dovremo specificare il nostro ISEE. L’attendibilità del simulatore è maggiore se forniamo l’ISEE in corso di validità nell’anno 2022.

Infine, dobbiamo specificare se abbiamo diritto alle due maggiorazioni previste. Tali maggiorazioni fanno riferimento a diverse condizioni. Tra queste: i redditi inferiori ai 25.000 euro annui, aver percepito nel 2021 gli assegni familiari e la presenza dei redditi da lavoro dei genitori. È importante ricordare, però, che il simulatore fornisce solo un importo presumibile, che non sarà per forza uguale a quello percepito.

