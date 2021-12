Con la fine dell’anno che si avvicina inizia ad essere tempo di bilanci un po’ per tutti.

Per gli appassionati di astrologia però forse un po’ di più.

Da poco abbiamo infatti visto che su una cosa gli astrologi non hanno dubbi, il 2022 sarà finalmente l’anno di questo segno zodiacale forte e combattivo.

Chissà che non ci sia proprio il nostro!

Il “problema” è che per il 2022 ancora c’è qualche giorno, e non subito si vedranno gli influssi positivi delle stelle.

Ad attenderli con maggiore ansia saranno sicuramente questi segni per i quali abbiamo previsto fiumi di soldi e fortuna per il nuovo anno.

Queste settimane che precedono la fine dell’anno saranno però caratterizzate da un momento di fortuna particolarmente intenso per 3 segni.

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno

Di certo la salute è importantissima e probabilmente, accanto alla propria e quella dei propri cari, poche cose contano davvero.

Nonostante questo il periodo particolarmente difficile dal punto di vista economico che abbiamo conosciuto dopo la pandemia ha discretamente scombinato le carte.

È così che poco al di sotto della salute si sono collocate alcuni ambiti della vita quotidiana che potrebbero sembrare meno importanti.

Stiamo parlando del lavoro e della fortuna, che per molti sono venuti a mancare proprio nell’ultimo periodo.

Sono tanti infatti quelli che magari sono in cerca di una nuova occupazione per rimettersi in pista o cambiare la propria vita.

Non solo dunque un bel colpaccio in termini di denaro ma tra i desideri più ambiti c’è ovviamente anche un impiego stabile.

Questo non assicurerà forse salute o benessere, ma una continuità di entrate è senza alcun dubbio fondamentale.

Periodo di vincite ed offerte di lavoro per questi segni zodiacali di solito piuttosto sfortunati negli affari

Non stiamo di certo invitando al gioco d’azzardo o ad abbandonare dei lavori forse precari ma per certi versi sicuri.

Il fatto è che gli astri per alcuni si stanno allineando in una direzione ben precisa.

Le prossime due settimane sembrerebbero infatti le più adatte per acquistare un gratta e vinci, fare una giocata o acquistare un biglietto di una lotteria.

Il tutto ovviamente con responsabilità.

Prevediamo infatti un periodo di vincite ed offerte di lavoro per questi segni zodiacali piuttosto sfortunati negli affari.

Stiamo parlando di:

Proprio per loro si potrebbero palesare anche interessantissime opportunità di lavoro, magari proprio nel settore che hanno sempre sognato.

Pertanto è consigliabile, nonostante siamo vicini alla fine dell’anno, affrettarsi ad inviare curriculum e mantenere attiva la ricerca di lavoro.

La svolta sembra infatti essere dietro l’angolo, anche per chi vuole cambiare radicalmente la propria vita.