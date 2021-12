Il periodo natalizio non sarebbe altrettanto magico senza le luci sui balconi e sull’albero appena addobbato. Per questo, molti di noi sentono di non poterci rinunciare, nonostante possa rivelarsi piuttosto costoso. Infatti, in questo periodo dell’anno le bollette dell’elettricità salgono inevitabilmente. Questo è vero soprattutto se utilizziamo diverse luminarie per abbellire l’albero e le diverse zone della casa. Chi possiede un negozio ad esempio, avrà una chiara percezione dell’impatto delle luci in bolletta. Eppure, possiamo risparmiare su luci e luminarie con questi trucchi a costo zero senza rinunciare all’atmosfera. Si tratta di espedienti talmente semplici che non sapremo perché non ci abbiamo pensato prima. Eppure, proprio la loro semplicità li rende alla portata di tutti e, soprattutto, ad un costo prossimo allo zero.

Il motivo per cui si utilizzano sempre più festoni e luminarie è quello di illuminare il più possibile un dato spazio. Ciò vuol dire, che il costo e il consumo raddoppia, triplica e così via. Esiste però due semplici modi per moltiplicare le luci di un singolo festone.

Per farlo, dobbiamo far sì che le luci si riflettano su un’altra superficie. Ciò vuol dire che se posizioniamo le luminarie vicino a uno specchio, o viceversa, le luci si moltiplicheranno a costo zero. A questo metodo possiamo aggiungere o sostituirne un altro. Infatti, anche le decorazioni natalizie possono riflettere la luce delle lampadine. Ecco perché le palline di Natale lucide illuminano di più l’albero. Ma, possiamo anche pensare di investire in altre decorazioni con alcuni prismi, come dei fiocchi di neve e stalattiti in resina. Su di esse, la luce si rifletterà decine di volte moltiplicandosi. In questo modo, l’albero e la casa irradieranno molta più luce. Non solo, ma la bellezza e l’originalità di queste decorazioni faranno sì che il nostro albero sembri uscito da una rivista patinata.

Infine, non dimentichiamoci delle care vecchie candele. Queste, infatti, sono molto economiche e riescono a creare un’atmosfera calda e accogliente. La luce infatti riverbera nella stanza ricordando il camino acceso. Compriamole all’ingrosso fuori stagione e il risparmio e il buon umore aumenteranno di conseguenza.

Facciamo solo attenzione a non dimenticarle mai accese quando non siamo presenti e anche ad arieggiare la stanza dopo l’utilizzo.

Per ridurre ancora di più i consumi, risparmiamo con questi pratici stratagemmi per la scelta e l’utilizzo delle luminarie.