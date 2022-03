Perfetto da leggere o regalare, questo libro di sole 120 pagine è la rivelazione del 2022 e può cambiare la nostra vita

Gli amanti dei libri attendevano la stagione editoriale 2022 con grande impazienza. Quest’anno, infatti, usciranno o sono appena uscite molte opere attesissime di autori affermati o esordienti. Tra i grandi ritorni (anche se di vero e proprio ritorno non possiamo parlare, vista la costanza della sua scrittura) c’è Byung Chul Han.

Per chi non lo conoscesse, Byung Chul Han è un filosofo coreano, ormai di adozione tedesca (insegna a Berlino). Considerato uno dei più grandi pensatori viventi, è tra i filosofi che meglio interpretano la società contemporanea. In questi giorni è arrivato in libreria il suo ultimo libro, dal titolo Le non cose. Questo saggio dalla prosa semplice, in sole 120 pagine, può farci capire molte cose essenziali, ma sfuggenti, della nostra quotidianità.

Dopo successi editoriali come La società della stanchezza o La salvezza del bello, Byung Chul Han torna ad analizzare con occhio critico la società attuale. Nella sua ultima fatica letteraria, Le non cose si concentra sul contrasto tra mondo reale e mondo digitale. In particolare, il filosofo ci fa riflettere sul fatto che ogni giorno veniamo investiti, pur senza volerlo, da una valanga di dati e informazioni. Questi dati e queste informazioni non hanno molto a che fare con un’esistenza autentica, dunque ci distaccano progressivamente dalla realtà.

Byung Chul Han chiama dati e informazioni digitali le non-cose, proprio per contrapporle a un’esistenza tangibile e più autentica. La sua disanima non è fine a se stessa. Il filosofo vuole metterci in guardia, con stile limpido e accessibile a tutti, sui potenziali rischi psicologici di un distaccamento dal reale. Insomma, Le non cose è una critica puntuale e necessaria sulla società della comunicazione, di cui tutti facciamo parte.

Come accennato in precedenza, un grande pregio di Byung Chul Han è che, pur essendo un pensatore estremamente colto, scrive in modo limpido. Per questo Le non cose è un libro perfetto da leggere o regalare, adatto davvero a un ampio pubblico. Inoltre, si legge tutto d’un fiato, visto che non supera le 120 pagine.

Il libro è appena uscito e, affrettandoci, potremmo ancora usufruire degli sconti sulla novità previsti in alcune catene di librerie. Il prezzo è più che abbordabile: 13 euro e 50 per un testo che segnerà le nostre vite.

