Chi acquista frutta e verdura in grande quantità spesso, invece delle classiche sacchette, preferisce farsi dare delle comode cassette.

Le cassette in legna ma anche in plastica, infatti, sono un’ottima soluzione quando si devono trasportare chili di ortaggi o di frutta.

Il problema di questi contenitori, però, si lega al loro smaltimento. In alcuni casi verrà data la possibilità a chi acquista ortaggi in cassetta di restituire la medesima al venditore.

Spesso sono proprio gli stessi venditori a chiederla indietro, si tratta di oggetti molto utili che non andrebbero sprecati.

In altri casi, se il venditore non lo richiede si potranno riciclare queste cassette in legna o plastica in modi molto diversi tra loro. Infatti chi getta nella spazzatura le cassette della frutta non sa che valgono oro per le nostre piante in giardino e sul balcone.

Oggi si andrà a vedere come creare una sorta di sottovaso per le nostre piante proprio sfruttando questi oggetti.

Chi getta nella spazzatura le cassette della frutta non sa che valgono oro riciclate in questo modo originale e creativo

Le cassette, come molti altri oggetti, possono essere riciclate in diversi modi. Il fai da te è uno degli hobby più amati dagli italiani, interesse nato specialmente durante la pandemia.

Una passione utile per dare nuova vita ad oggetti ritenuti ormai obsoleti, dalle damigiane ai flaconi del detersivo.

Per evitare di farsi male alle mani e di tagliarsi sarà opportuno utilizzare guanti da giardinaggio. In questo modo si proteggeranno gli arti da eventuali chiodi o schegge, problema diffuso per le cassette in legno.

La cassetta perfetta avrà un’altezza di almeno una ventina di centimetri, larghezza di cinquanta centimetri.

Per prima cosa bisognerà eliminare i pezzi di legno sporgenti o i pezzi di metallo come eventuali chiodi. Per effettuare questa operazione utilizzare una pinza e della carta vetro per levigare.

In seguito passare l’impregnante sulla cassetta di legno, prodotto che la salvaguarderà da eventuali intemperie.

Da ultimo la cassetta potrà essere verniciata dei colori più disparati, dai colori tenui al bianco passando per quelli accesi.

I più creativi, poi, potranno anche realizzare delle maniglie per maneggiare più facilmente la cassetta. Tuttavia se ne potrà anche fare a meno dal momento che, solitamente, le cassette hanno già delle maniglie incorporate.

A questo punto le nostre cassette saranno pronte per essere riempite di piante e fiori colorati.

Un bel modo per riutilizzare un oggetto che altrimenti sarebbe finito dritto nella spazzatura.