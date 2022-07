Lo smartphone è un fedele compagno di vita. Per certi versi lo si può considerare alla stregua del proprio ufficio o della propria camera. Accade così che, ad un certo punto, come una vera e propria stanza, diventi particolarmente disordinato. Un esempio classico è la galleria del telefono. Troppo spesso infatti risulta carica di scatti inutili, tra screenshot, immagini WhatsApp, scaricate o di altro tipo. E allora che si fa? Ci sono delle procedure che consentono di dare più ordine.

Basta, infatti, fare un piccolo tour all’interno delle impostazioni per venire a conoscenza di una funzione molto comoda. Una soluzione che, di fatto, in pochissimi passaggi consente di ovviare al problema.

Ecco i passi da compiere:

aprire l’applicazione sul telefono;

in alto a destra, selezionare le tre lineette che consentono l’accesso al menu;

scegliere Impostazioni;

andare su Chat.

In questa pagina, tra le diverse voci, si avrà modo di trovare “Visibilità dei Media”. A fianco c’è una specie di interruttore. Qualora si voglia che foto e video provenienti dai contatti WhatsApp non si vedano in galleria bisognerà tenerlo “spento”.

Qualora il pallino sarà spostato verso destra sarà attiva la visibilità dei media. Si continueranno cioè a vedere tutti gli elementi ricevuti in galleria. Toccandolo si sposterà verso sinistra e, di colpo, tornerà l’ordine tra i file del proprio telefono. Quando si andranno a visualizzare i media non si vedranno più le immagini WhatsApp di “buongiorno”, buon sabato e di qualunque augurio proveniente da parenti, amici e colleghi. Pensieri anche graditi, ma la cui eredità potrebbe creare un certo caos.

Come nascondere immagini WhatsApp nella galleria o recuperarle se sembrano sparite

Andando ad apprendere come nascondere immagini WhatsApp dalla galleria del telefono, si può scoprire la soluzione per un altro problema.

L’esempio classico è quando, spulciando tra gli scatti del proprio telefono, si scopre di aver perso tutti i media provenienti dalla popolare app di messaggistica.

In quel caso è estremamente probabile che, inavvertitamente, si fosse attivata la funzione descritta. Nel verso, ovviamente, che consente di nascondere le immagini WhatsApp dalla galleria del proprio dispositivo.

WhtasApp continua a proporre tante novità

Il consiglio, se si vuole mantenere ordine nel telefono, è quello di disabilitare la visualizzazione tra i media dei file ricevuti. Al bisogno, compiendo i pochi passaggi descritti, sarà possibile riattivare tutto senza perdere troppo tempo.

Non tutti potrebbero conoscere questa funzione. Anche perché non è facile stare dietro ad un’applicazione che è in costante aggiornamento. Spesso e volentieri ci sono nuove funzionalità. Tra quelle in arrivo c’è quella che consente di utilizzare due telefoni con lo stesso account.

