Perché vengono i crampi muscolari e quali sarebbero i rimedi della nonna

Sono fastidiosi, si manifestano spesso in maniera improvvisa e inattesa, e altrettanto spesso sono anche dolorosi. Ci riferiamo, nello specifico, ai crampi che, nella stragrande maggioranza dei casi, hanno una breve durata e non sono associati a patologie di rilievo.

In altre parole, il crampo non è altro che un disturbo quasi sempre passeggero che interessa il muscolo e che può essere originato da tante cause. Per esempio, l’ossigenazione insufficiente del muscolo può provocare i crampi. Così come si possono verificare i crampi a causa di traumi fisici o semplicemente per il freddo.

Perché vengono i crampi muscolari e quali sono i rimedi della nonna

Chi pratica lo sport a livello agonistico, inoltre, spesso con i crampi ci convive. In quanto questi, nella fattispecie, possono manifestarsi in caso di sforzo fisico prolungato. Ma anche quando il corpo manifesta una carenza di sali minerali, dal calcio al magnesio, passando per il potassio.

Questa è quindi la risposta sul perché vengono i crampi muscolari. Ma detto questo, vediamo quali sarebbero i rimedi della nonna per lenire il dolore e il fastidio causato dai crampi. Ma anche per prevenirli.

I rimedi naturali

Quando arriva un crampo muscolare, quasi sempre in maniera improvvisa e inattesa, come sopra accennato, la prima cosa da fare è quella di stendere il muscolo repentinamente. Con un’azione manuale magari supportata da una persona che è a noi vicina. Così come avviene spesso, per rendere l’idea, sui campi di calcio quando è magari un avversario ad aiutare in questa operazione un calciatore che viene colto da crampi.

Al fine di rilassare il muscolo e di favorire l’assorbimento dell’acido lattico, il rimedio della nonna classico è rappresentato dal fare un bagno caldo. Pure bere a sufficienza aiuta, inoltre, a prevenire i crampi. Unitamente all’eventuale assunzione di integratori, per esempio quelli a base di magnesio, dopo aver consultato il medico o il farmacista, ovviamente.

Inoltre, essendo prevalentemente associati alla carenza di sali minerali, pure l’alimentazione corretta può aiutare a prevenire i crampi. Questo al fine di mantenere per il proprio corpo il giusto equilibrio elettrolitico anche dopo uno sforzo fisico. A partire dall’assunzione di frutta ricca di sali minerali come le banane, che sono ricche di potassio e di magnesio, la papaya, l’anguria e l’avocado. Anche altri alimenti come il latte, che è una ricca fonte di calcio, i legumi e le patate dolci sarebbero ottimi per prevenire i crampi.

