Colorato e velocissimo, il contorno di zucchine che stiamo per realizzare è davvero un asso nella manica, soprattutto da servire durante l’estate. Perfetto per pranzi e cene sbrigative, quando non si ha tanto tempo da dedicare alla cucina. Un piatto ricco di gusto ma allo stesso tempo piuttosto leggero e cotto al forno. Insomma, è il contorno estivo di zucchine perfetto per accompagnare secondi di carne o pesce. Ideale anche da servire con l’amatissimo rotolo di frittata che tanto sta spopolando nell’ultimo periodo.

La ricetta di oggi si basa su due prodotti di stagione amatissimi: le zucchine e i peperoni. Un connubio strepitoso che farà impazzire tutti al primo assaggio. Di seguito, tutto l’occorrente per 4-5 persone.

Ingredienti

1 kg di peperoni;

1 kg di zucchine;

spicchio di aglio (non troppo grande);

6 cucchiai di olio extra vergine d’oliva;

sale q.b.;

pane grattugiato q.b.

È il contorno estivo di zucchine più sfizioso del momento, pronto in 15 minuti. Procedimento

Innanzitutto servirà accendere il forno e farlo riscaldare alla temperatura di 200°C. Poi, bisognerà lavare e pulire le zucchine, eliminando le estremità. Successivamente, bisognerà tagliarle a listarelle abbastanza sottili. Disporle in una teglia ricoperta da carta da forno. Poi, prendere i peperoni ed eliminare sia il picciolo che i semi e i filamenti bianchi presenti all’interno. Tagliare anche i peperoni a listarelle e unirli alle zucchine. Ora, prendere l’aglio e tritarlo finemente. Distribuire i pezzetti d’aglio sulle verdure. Insaporire con un cucchiaino di sale e uno di olio extra vergine d’oliva. Con l’ausilio di un cucchiaio non bisognerà fare altro che mescolare e aggiungere anche una spolverata di pepe.

Il contorno sarà pronto in 5 minuti. Non resta che cuocerlo. Infornare la teglia con le zucchine e i peperoni e far cuocere per circa 10 minuti alla temperatura di 200°C. Durante la cottura, mescolare la verdura di tanto in tanto. Quasi al termine della cottura in forno, aggiungere una manciata abbondante di pangrattato. Poi, mescolare e inserire nuovamente la teglia in forno per un altro paio di minuti. In poche mosse si potrà portare in tavola un contorno di zucchine e peperoni gratinati al forno talmente buoni da leccarsi i baffi. Una ricetta facile e veloce che salverà la cena in pochi minuti e farà felice tutta la famiglia.

