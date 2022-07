Dopo diversi mesi di stop, il settore dei matrimoni sembra essersi rimesso in moto. Sempre più coppie stanno convolando a nozze in questo periodo e tante altre stanno organizzando la cerimonia. Qualcuno si è affidato a figure professionali come il wedding planner, soprattutto se non ha molto tempo. Qualcun altro, invece, anche per risparmiare qualcosina, sta facendo tutto da solo. In genere, quando si parla di organizzazione di un matrimonio, è la donna a prendere in mano le redini. Anzi, delle volte, gli sposi decidono di non prendere un wedding planner perché, a detta loro, non serve. Ma una sposa lo sa che avere tutto sotto controllo in un periodo di ansia così non è semplice. Detto questo, non significa che le donne non sappiano trovare la forza e la determinazione necessaria, anzi. Le spose diventano dei perfetti ingranaggi che organizzano qualsiasi cosa fino all’ultimo dettaglio.

Alcune idee per un tableau de mariage fai da te facile ed economico

Una volta deciso il menù del ricevimento, provando ad accontentare tutti, si passa alle decorazioni. Una decorazione per il Municipio o in chiesa, al ristorante o nel luogo della festa. E una cosa che non può proprio mancare assolutamente è il tableau de mariage. Questo termine che viene dal francese non è altro che la disposizione degli invitati suddivisi per tavolo. In genere, si espone all’ingresso della sala del ricevimento una struttura che riporta l’assegnazione del posto degli invitati. Ce ne sono di stupende se cerchiamo qualche immagine online, ma possiamo anche realizzarle da soli.

Sospese o con la piantana, in base alla location

Prima di tutto è importante fare un sopralluogo nella location del ricevimento. Creare un tableau sospeso ma non avere nulla su cui appenderlo è un peccato. Una volta appurato questo, ecco qualche idea facilissima da realizzare. Per esempio, possiamo riciclare un vecchio specchio e scrivere in bianco i vari tavoli. Oppure farlo sul plexiglas, incorniciandolo in pezzi di legno riciclati. Un’altra idea fantastica è recuperare tavole o porte vecchie, dipingerle e appenderci i vari foglietti. Magari usando solo la cornice della struttura, legandoci dei fili e appendendo tutto con le mollette.

Ma un’idea fantastica che con la minima spesa avrà una resa spettacolare è questa. Realizzare un cerchio decorato, usando palloncini, fiori e hula hoop. Un paio di cerchi della dimensione che ci serve, delle bombolette spray e fiori e con poco meno di 50 euro avremo fatto. Ecco, dunque, alcune idee per un tableau de mariage fai da te che non richiede troppo lavoro o fatica. È molto utile prepararlo da soli, senza doversi accollare un’ulteriore spesa. Ora possiamo concentrarci sulle altre decorazioni e magari anche fare le bomboniere personalmente. Il tocco unico e personalizzato può fare la differenza per stupire tutti.

