Cosa fanno gli evasori fiscali e chi combatte e contrasta gli illeciti e il mancato pagamento delle tasse

L’Italia è uno dei Paesi con la più alta pressione fiscale al Mondo, ma lamentarsi è sostanzialmente inutile. In quanto ogni contribuente ha l’obbligo e il dovere di pagare le tasse e di versarle tutte senza eccezioni.

Pur tuttavia, ai danni della collettività, l’evasione fiscale in Italia continua a essere un problema e una piaga che non si è ancora riusciti a debellare. Sebbene, rispetto al passato gli strumenti antievasione siano sempre più sofisticati. In grado, quindi, di intercettare e di scovare i cosiddetti furbetti del Fisco. Vediamo allora, nel dettaglio, come funzione nel nostro Paese il contrasto e la lotta all’evasione fiscale.

Cosa fanno gli evasori fiscali e chi combatte e contrasta gli illeciti ed il mancato pagamento delle tasse

In particolare, chi non versa le imposte non solo dribbla il Fisco, ma spesso lo fa con delle modalità che sono truffaldine e quindi perseguibili anche a livello penale. Per esempio, molti casi di evasione fiscale sono basati sull’emissione di fatture false. Spesso anche attraverso la compensazione di crediti fittizi. Basti pensare, per rendere l’idea, alle recenti truffe miliardarie sui bonus edilizi che sono state denunciate e segnalate direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Sostanzialmente non pagano le tasse, ecco cosa fanno gli evasori fiscali. Con la grande evasione che, inoltre, si basa spesso sullo spostamento fittizio delle attività economiche dall’Italia verso Paesi con una fiscalità agevolata. Inoltre, la lotta alla grande evasione fiscale è spesso associata pure al contrasto al riciclaggio di denaro sporco.

Cosa comporta il mancato pagamento

Per un contribuente che non paga le tasse, le imposte e i tributi, che sia un privato cittadino o un’impresa, questo comporta da parte del Fisco l’attivazione delle procedure di recupero dei debiti fiscali. In genere, si parte con un avviso bonario di invito a regolarizzare e a sanare la propria posizione fiscale a debito. Ma poi si può arrivare pure all’emissione di cartelle esattoriali. Nonché all’avvio di procedure forzose che poi possono portare a fermi amministrativi e anche a sequestri e a pignoramenti.

Per le verifiche, per i controlli e per gli accertamenti fiscali, l’Agenzia delle Entrate si avvale di dati in possesso che, principalmente, derivano dalle dichiarazioni dei redditi. In più, ai fini del contrasto all’evasione e all’elusione, il Fisco può acquisire pure dati e informazioni chiave con le ispezioni e con il supporto offerto in questi casi sul territorio dalla Guardia di Finanza.

Approfondimento

Come evitare i controlli sull’evasione fiscale fatti dall’Agenzia delle Entrate su autonomi, persone fisiche ed enti non commerciali