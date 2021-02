Oggi vogliamo parlare di uno degli ortaggi più amati ed utilizzato al momento: il cavolo. Tuttavia non ci occuperemo del suo utilizzo nella preparazione di succulente ricette. Vogliamo invece informare sull’efficacia del suo succo come rimedio in caso di diabete, gastrite o reflusso. Il succo si può preparare con i diversi tipi di cavolo. Le condizioni indispensabili sono che il cavolo sia crudo e fresco. Infatti un ortaggio stantio ha perso gran parte delle sue proprietà. Inoltre il cavolo crudo è un vero e proprio concentrato di vitamine e sali minerali utili in caso di determinate patologie.

Vediamo perché tutti dovrebbero bere questo succo per contrastare acidità e reflusso

Il succo di cavolo ha un grosso potere cicatrizzante grazie all’alta concentrazione di vitamina C.

Questo lo rende molto utile a favorire la ricostruzione dell’epitelio gastrico, ossia la membrana dello stomaco. Dunque può essere un ottimo alleato per combattere la gastrite. In caso di reflusso insieme al cavolo suggeriamo di centrifugare una carota. Questa infatti, essendo alcalina, unisce all’azione curativa del succo di cavolo, l’effetto antiacido. Dunque bevendo quotidianamente questa soluzione si ostacola la risalita del flusso acido verso l’esofago. I sintomi migliorano via via che si assume il succo di cavolo.

Prepararlo è molto semplice

Basterà tagliare il cavolo a pezzetti e frullarle con poca acqua. Questa è la ricetta di base. Vi sono poi diverse alternative a seconda della tipologia di cavolo che abbiamo.

Ad esempio se abbiamo a disposizione il cavolo viola si suggerisce di aggiungere alla centrifuga uno spicchio di mela. In questa maniera si addolcisce il suo gusto particolarmente amaro. Se vogliamo invece utilizzare del cavolo riccio si può aggiungere del sedano o della carota. In questa maniera si mitigherà il suo gusto intenso. Infine il sapore del broccolo verde viene esaltato da qualche goccia di limone o di aceto. Chi ne ha fatto esperienza racconta che qualche sorso di questo succo migliora immediatamente il bruciore di stomaco.

Ecco dunque svelato perché tutti dovrebbero bere questo succo per contrastare acidità e reflusso.