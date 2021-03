Parole come “cavalleria”, “buone maniere” e “essere dei gentiluomini” ai più possono sembrare qualcosa di inutile, nel ventunesimo secolo. Eppure, ha senso proprio perché questa è l’epoca che mette il progresso fine a sé stesso sopra ogni altra cosa. Curare i propri modi, il proprio aspetto, la propria cultura e la propria abitazione è un segno distintivo. Ed è il modo migliore per rispettare sé stessi e gli altri.

Questo vale non solo per i modi di fare e di essere, ma anche per quelli di presentarsi. Un modo splendido per mettere gli ospiti a loro agio è proprio quello di riceverli in un bel salotto signorile. Per chi fosse alla ricerca di alcune idee, ecco quali sono gli oggetti d’arredo che non dovrebbero mai mancare nel salotto buono di un vero gentiluomo.

Ispirazioni classiche

Gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno scelto per i Lettori alcuni dei migliori consigli. Il design tradizionale classico, sviluppatosi tra il 18esimo e il 19esimo secolo in Europa, è ciò che ispira queste idee. Elegante, formale, sontuoso, ma anche caldo, accogliente, morbido.

L’esatto opposto dello stile minimalista, tanto di moda negli ultimi anni. Una differenza marcata anche nelle rifiniture. Se il minimalismo preferisce materiali industriali e metallo, lo stile classico predilige invece quelli nobili come il legno, la pelle e il marmo. Il costo è sicuramente differente, ma la qualità e la bellezza di questo stile sono innegabili.

Andando nel dettaglio degli oggetti veri e propri, un salotto elegante non può prescindere da sedute degne di questo nome. In questo senso non possono mancare un divano Chesterfield e una classica poltrona Wingback. Entrambi i modelli daranno profondità alla stanza, colore e un irresistibile tocco “british”.

Non sottovalutare i decori

In un salotto abbastanza grande, un pianoforte a coda è un elemento d’arredo incredibile. Non dev’essere necessariamente funzionante se si desidera solo che “faccia scena”. Diversi strumenti senza meccaniche vengono venduti a poco prezzo nei mercatini dell’usato anche online.

Un altro elemento imprescindibile sono le librerie. In legno, dal taglio tradizionale, e curate in ogni minimo dettaglio. Tutto dev’essere pensato, dall’ordine dei libri agli spazi vuoti. Questi sono solo alcuni dei consigli per gli oggetti d’arredo che non dovrebbero mai mancare nel salotto buono di un vero gentiluomo.