Se abbiamo questi 5 fumetti in voga negli anni ’70 riteniamoci fortunati perché valgono tantissimo per i collezionisti

Il collezionismo è quella pratica che prevede la raccolta, o meglio, la collezione, di oggetti d’epoca e vintage. Oggetti che hanno fatto la storia e che oggi potrebbero valere una piccola fortuna. Basti pensare ai vecchi cellulari, i primissimi, alcuni dei quali potrebbero valere anche fino a 12.000 euro.

Più gli oggetti sono datati e più il loro prezzo di scambio sarà alto. Tuttavia, però, affinché questi stessi oggetti abbiano più valore possibile, è necessario soddisfare alcune importanti condizioni. Per esempio, la loro conservazione. Se sono stati mantenuti, attraverso il tempo, con una certa attenzione e, di conseguenza, non presentano rotture, anche piccole, probabilmente il loro valore aumenterà.

Per fare un altro esempio, al momento va di moda collezionare i Funko Pop. Trattasi di rappresentazioni, simili a dei giocattoli, di personaggi dei film, di attori, di cantanti e così via. Anche questi oggetti, nel prossimo futuro, avranno il loro valore. Tuttavia, anche in questo caso, bisognerebbe soddisfare un importante requisito. Il Funko Pop non deve essere estratto dalla sua scatola.

Ritornando agli oggetti del passato, possiamo affermare che i primi fumetti fossero una grande novità. Oggi la prima uscita dei fumetti Marvel, in America, varrebbe addirittura milioni di dollari. In Italia i fumetti sono arrivati in un momento successivo e il personaggio più famoso, di cui oggi sentiamo ancora parlare, è stato Diabolik.

La prima edizione

Abbiamo sentito del film su Diabolik e la sua bella Eva Kant, interpretati da Luca Marinelli e Miriam Leone? In effetti, non sentivamo parlare di Diabolik da tantissimo tempo. Il primo fumetto risale addirittura al 1962 ed è stato un successone tra i ragazzini, anche fino agli anni ’90.

Ebbene, controlliamo in cantina o nei cassetti perché, se abbiamo questi 5 fumetti in voga negli anni ’70, potremmo avere una piccola fortuna senza saperlo. Controlliamo se i fumetti risalgano sia al 1962 che al 1963. La prima serie di Diabolik, Il re del terrore, del 1962, può valere fino a 8.000 euro.

Se abbiamo questi 5 fumetti in voga negli anni ’70 riteniamoci fortunati perché valgono tantissimo per i collezionisti

Le altre serie varrebbero leggermente meno rispetto a quella citata poc’anzi, ma parliamo sempre di migliaia di euro. Parliamo della seconda serie, L’inafferrabile criminale, della terza serie, L’arresto di Diabolik, della sesta serie, L’assassino fantasma, e della settima serie, Terrore sul mare. Tutte datate 1963.

I collezionisti potrebbero pagare fior di quattrini per avere l’edizione originale di questi Diabolik. Pertanto, cosa aspettiamo? Cerchiamo in giro per casa. Magari troveremo un tesoro. In ogni caso, possiamo cercare anche su internet il loro valore.

