Un cucchiaio di aceto quando le uova cuociono, perché metterlo (e non è per condirle): fallo anche tu!

Vuoi preparare le uova sode alla perfezione? Allora segui questo e altri suggerimenti che ti daremo. Scoprirai come un cucchiaio di aceto bianco può cambiare il modo in cui le prepari.

Cucinare le uova sode non è semplice come sembra. Una ricetta apparentemente facile nasconde tante insidie che non devono essere sottovalutate. Devi sapere come cuocerle alla perfezione, per quanto tempo e a quale temperatura. La scienza ha dimostrato che la migliore si aggira tra i 170° e i 180° gradi.

Pertanto ti consigliamo di munirti di un termometro da cucina e verificare che l’acqua la raggiunga prima di mettere a cuocere l’uovo. Quindi prendi un pentolino, riempilo di acqua e aggiungi un pizzico di sale… e un cucchiaio di aceto bianco. Vedrai che è utile non solo come condimento e per le pulizie casalinghe!

Un cucchiaio di aceto bianco quando cuociono le uova, perché dovresti provare a metterlo

Quando getti un uovo nell’acqua bollente non è raro che questo si rompa. Con un semplice cucchiaio di aceto bianco invece impedirai questo. Il guscio rimarrà intatto e in seguito potrai provare a romperlo autonomamente. Fatto questo non ti resta che lasciar cuocere l’uovo sodo per poco meno di una decina di minuti.

Il trucco per capire se l’uovo sodo è pronto

Vuoi cucinare delle uova sode perfette? Allora devi assicurarti di farle cuocere per il giusto lasso di tempo.

Se non sei sicuro che il tuo uovo sodo sia pronto segui i pochi passaggi che stiamo per dirti. Prima di tutto, tiralo fuori dall’acqua bollente dopo aver indossato un paio di guanti. In questo modo eviterai di scottarti. Dunque, fallo roteare su una superficie piana, preferibilmente un tavolo. Prova a fermarlo usando il polpastrello di un dito. Se si ferma completamente, allora è pronto. Se continua a girarsi, è crudo oppure ha comunque bisogno di cuocere per almeno qualche altro minuto.

Ecco quindi svelato un metodo infallibile che ti farà capire se l’uovo sodo è pronto in un battito di ciglia. Infatti, un uovo ancora crudo e non sodo presenta un interno liquido. Quest’ultimo è ciò che spinge l’uovo a ruotare ancora anche quando lo fermi.

Cosa fare dopo la cottura

Non ti resta che passare l’uovo sotto acqua fredda corrente. In questo modo eviterai che il tuorlo diventi verde. Ti raccomandiamo di farlo il pima possibile se vuoi davvero scongiurare quest’evenienza. Quindi, fatto ciò non resta che sgusciarlo nel modo che preferisci e prestando attenzione a non farlo rompere.

