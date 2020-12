Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Smettere di fumare, si sa, non è semplice.

Quasi tutti i fumatori del mondo hanno cercato su internet almeno una volta nella loro vita frasi come “metodi per smettere di fumare”. Il desiderio di una “bionda” si scontra molto spesso con la voglia di liberarsene.

Una contraddizione che un non fumatore difficilmente potrà capire.

La sigaretta, da miscuglio di nicotina, catrame e altre sostanze sicuramente poco salutari, si trasforma in una compagna. Quasi come fosse un amante da cui non ci si riesce a staccare.

Questo partner finisce però per diventare una dipendenza da cui non tutti riescono a farne a meno.

Nella maggior parte dei casi si inizia per scherzo con gli amici e si arriva a diventarne schiavi.

La nicotina difatti, al pari di altre sostanze tossiche, potrebbe considerarsi una vera e propria droga.

Perché dovremmo smettere di fumare

Perché smettere di fumare è un po’ come rinascere.

I suoi effetti nocivi sono conosciuti più o meno da tutti, anche dai non fumatori. Ma non è questo che ci interessa in questa sede.

Ciò che interessa è capire quali cose meravigliose si perdono mentre si fuma.

Soldi

Innanzitutto si perdono soldi. Tanti soldi.

Il prezzo delle sigarette va aumentando di mese in mese, cosicché ad oggi alcune marche sfiorano addirittura i dieci euro a pacchetto. Ad esempio, si potrebbe creare un salvadanaio con i soldi risparmiati dall’acquisto delle sigarette e dopo qualche mese utilizzarli per una vacanza.

Salute

Al di là del lato economico, che spesso inconsciamente (o coscientemente?) l’incallito fumatore rinnega, ce n’è un altro sicuramente di maggiore importanza: la salute.

Il fumatore sa che salire quella rampa di scale sarà un po’ come scalare una montagna.

Per non parlare poi di chi soffre di problemi di stomaco. La nicotina accentua l’acidità di stomaco ed i problemi di reflusso gastroesofageo. Ecco perché tanti fumatori cominciano ad accusare questo tipo di disturbi anche in età adulta.

Bellezza

Se la salute ed il portafoglio non bastano, l’aspetto fisico dovrebbe rappresentare un buon motivo per smettere di fumare, quantomeno per i più vanitosi.

Quando si abbandona il fumo i denti riprendono a poco a poco il loro colore bianco naturale.

La pelle diventa più luminosa e meno “grigia”. Anche lo sguardo e le occhiaie ne risentono positivamente.

Come non considerare poi l’odore. Non si può negare, i fumatori puzzano di fumo e questo tante volte li fa sentire a disagio, soprattutto in un ambiente di non fumatori.

Smettendo di fumare, la pelle riacquisterà il suo odore naturale e non serviranno più le innumerevoli mentine che tentano di coprire l’alito cattivo.

Autostima

La risposta per eccellenza alla domanda perché smettere di fumare è un po’ come rinascere è proprio l’autostima.

L’ex fumatore riprende finalmente il controllo della sua persona. Non si sente più schiavo, riacquista fiducia in sé. A quel punto capirà di aver raggiunto uno dei più grandi traguardi della sua vita.

Essere fiero di se stesso gli permetterà di non cadere mai più nella trappola della nicotina.