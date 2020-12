Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Con l’8 dicembre iniziano le festività natalizie e con esse, anche le paure di mettere chili di troppo. Perciò con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa diamo utili consigli per mangiare dolci senza ingrassare. Non è giusto rinunciare ad assaggiare le tante leccornie tradizionali natalizie. In questo periodo, gli italiani hanno l’imbarazzo nello scegliere quale dolce mangiare. Però questa usanza non aiuta affatto la linea. Ma un modo per non fare troppi danni alla forma c’è. Gli sfizi vanno tolti ma usando particolari accorgimenti in modo da non prendere peso. In questo modo, almeno, le feste vengono godute senza sofferenza e sensi di colpa.

Non cedere alle tentazioni

Per i prossimi 30 giorni sarà un continuo cedere alle tentazioni dolciarie. Casa che vai, dolce che trovi: dai cioccolatini, alle torte, ai panettoni, ai pandori e al torrone. Rinunciare ad una leccornia è davvero difficile, poi soprattutto quest’anno con già tante privazioni, almeno al palato concediamo qualche lusso in più. In pochi minuti, leggendo fino al termine dell’articolo, scopriamo come mangiare dolci senza ingrassare.

Basta applicare piccole regole per evitare di mettere chili di troppo. Il primo consiglio è di non arrivare mai affamati. Perciò, bisogna sempre rispettare la regola di fare i pasti consueti, intervallati da spuntini e merende. Mangiare più volte al giorno e in piccole porzioni consente di non esagerare durante i pasti principali.

Evitare di abbuffarsi di dolci

Lo zucchero contenuto nei dolci fa alzare la glicemia ma anche aumentare il peso corporeo. Perciò quando si prospetta l’idea di mangiare un dolce meglio bilanciare il pasto con cibi proteici e non troppi grassi. In questo modo gli zuccheri entrano lentamente in circolo.

Dunque, rispettando queste elementari regole i risultati saranno evidenti. Inoltre il trucco per non prendere peso è non eccedere con le porzioni. Perciò mai commettere l’errore di mangiare solo il dolce perché nel nostro organismo si apre una voragine. Di conseguenza c’è il rischio di sentir crescere la voglia e di mangiarne di più. Questi sono utili consigli per mangiare dolci senza ingrassare ma praticando una buona attività fisica il risultato sarà ancora più straordinario.