Attenzione ai Lettori in quanto c’è una nuova opportunità da cogliere! Comprare Fincantieri subito per guadagnare il 10% in pochi giorni e il 50% in pochi mesi. Questo segnale presenta elevate probabilità di portare a dei rendimenti positivi con un risk reward accettabile e ben proporzionato e quindi a favore.

Siamo in pieno rally natalizio e le probabilità continuano ad essere al rialzo. Ci sono diverse opportunità da cogliere a Piazza Affari e queste sono sia di breve che di medio lungo termine. Riteniamo infatti che il Ftse Mib Future probabilmente non tornerà più sui minimi di marzo. Questa è una ipotesi molto plausibile fino a quando non si assisterà a chiusure settimanali e poi mensili inferiori ai 17.450.

L’obiettivo di breve (10/15 giorni) di Borsa aperta è posto sopra area 23.000.

Il titolo Fincantieri (MIL:FCT)) ha chiuso la seduta dell’ 8 dicembre a quota 0,63 euro in ribasso del 2,17% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno il titolo ha segnato il minimo a 0,39 ed il massimo a 0,9285.

Comprare Fincantieri subito per guadagnare il 10% in pochi giorni e il 50% in pochi mesi

Si prevede che gli utili cresceranno del 99% all’anno. Abbiamo analizzato i bilanci degli ultimi 4 anni e in base al modello del discounted cash flow, calcoliamo un prezzo obiettivo in area 2,17 con una sottovalutazione rispetto al prezzo corrente del 244,4% circa.

Quale strategia di investimento applicare al momento attuale? In questo momento il titolo quota a 0,6345 +1,85%. Riteniamo che questo prezzo vada comprato subito in ottica di un forte rialzo fino a 0,70 e poi 0,75 per/entro pochi giorni. Molti indicatori si sono posizionati per un’imminente esplosione rialzista.

Dove inserire lo stop loss di breve e lungo termine? A 0,6114.

Chi compra oggi deve tenere presente che i prezzi attuali sono molto sottovalutati e quindi il miglior approccio sarebbe non sono di breve termine ma da cassettista. Questo è un titolo che potrebbe salire in modo vertiginoso in poco tempo fino a 1 euro, importante resistenza. Non neghiamo l’ipotesi di un prezzo superiore ai 2 euro per azione entro pochi anni,

Si procederà per step.