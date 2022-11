Perché si verificherebbe il fastidioso mal di testa con dolore agli occhi e visione offuscata

Molte persone sanno bene che cosa vuol dire soffrire di mal di testa cronico che coinvolge tutta la parte frontale, occhi compresi. In realtà, è un disturbo comune, soprattutto in chi lavora tutti i giorni davanti al PC. Spesso sopraggiunge un mal di testa con dolore agli occhi quando si muovono.

È una condizione molto fastidiosa che impedisce di continuare a svolgere la propria attività. Ma perché si verificherebbe il fastidioso mal di testa e come alleviare questo dolore che arriva anche agli occhi? Gli esperti possono darci qualche risposta e qualche informazione su questo.

Oltre ad avere occhi stanchi a fine giornata, sarebbe opportuno evitare il più possibile un vero e proprio dolore sia alla testa che agli occhi. Le cause sono da ricercare non tanto nello stress quotidiano e del lavoro, ma anche a precisi parametri della vista.

Perché si verificherebbe il fastidioso mal di testa in relazione al movimento degli occhi

Il mal di testa e il dolore agli occhi è una condizione che si è verificata quasi per tutti. Nella maggioranza dei casi non significa avere dei problemi più gravi di salute. Ma rimane comunque l’obbligo di rivolgersi al medico per indagare meglio la situazione.

Immaginiamo di stare davanti al PC tanto tempo, di avere anche altre cose da fare, come prendere appunti o riprendere il proprio gatto che non sta mai fermo. Ad un certo punto ecco la sensazione di dolore e di fastidio. Secondo gli esperti potrebbe dipendere da un problema agli occhi.

Soprattutto in persone che portano costantemente gli occhiali, questo disturbo, se si dovesse verificare spesso o quasi sempre, potrebbe essere dovuto ad una diagnosi sbagliata di miopia, astigmatismo, ipermetropia. Avere le lenti sbagliate, ovvero non adeguate ai propri problemi oculari o di vista, è una delle cause più frequenti di dolore e fastidio.

Quando non si hanno le lenti adatte al proprio problema, i muscoli attorno agli occhi devono affrontare una grande attività continua di sforzo. Questa è proprio la causa specifica del dolore. Altri sintomi associati sono stanchezza, senso di oppressione, visione offuscata.

Come alleviare e ridurre il dolore

Innanzitutto, mai sottovalutare un problema e chiedere sempre spiegazioni al proprio medico. Dare la colpa al troppo lavoro o allo stress non è la soluzione giusta. Soltanto i dovuti accertamenti possono fare chiarezza su cause e problemi.

È vero che anche l’emicrania può dare problemi alla vista in varie sue forme. Tuttavia, è sempre consigliato controllare prima che i propri occhiali siano quelli giusti con le giuste lenti. Cambiare le lenti, avere quelle giuste, sarà un toccasana. Oppure, si può sempre ricorrere alla chirurgia refrattiva.

Per cercare di dare sollievo immediato quando si manifesta questo fastidio, però, ci sono una serie di rimedi. Il medico potrebbe prescrivere un collirio, un farmaco apposito, ma si può usare anche l’azione del freddo e degli ingredienti naturali sotto forma di impacchi.