Perché sarebbe meglio evitare il limone come rimedio naturale per la pelle

Il limone è un agrume ampiamente conosciuto e che usiamo molto in cucina. Per dolcificare il tè, per insaporire il pesce o un piatto di crostacei, per preparare una golosa torta al limone. Il frutto avrebbe anche interessanti proprietà benefiche per l’organismo. E potrebbe aiutare la bellezza della pelle. Il suo succo, però, non dovrebbe essere direttamente applicato su di essa, soprattutto per quello che riguarda il viso. Perché potrebbe avere effetti imprevisti. Ma andiamo con ordine analizzando, per prima cosa, le possibili proprietà dell’agrume.

Le proprietà del limone

Come detto, conosciamo benissimo il limone, un agrume giallo molto usato in casa, tra i fornelli. E, a volte, anche come rimedio della nonna per pulire la macchina del caffè. Forse qualcuno è già al corrente, invece, delle presunte proprietà benefiche del limone per l’organismo. L’agrume sarebbe infatti ricco di vitamine C e B. E di sali minerali come il potassio, il ferro, il magnesio e il calcio.

L’assunzione del limone, certamente controllata e sempre previo consiglio specialistico, potrebbe aiutare a fortificare le difese immunitarie. Potrebbe, inoltre, aiutare la digestione e a disintossicare l’organismo da scorie e tossine in eccesso. Anche la bellezza della pelle potrebbe giovare dell’azione delle proprietà del limone. Ma il metodo corretto non sarebbe l’applicazione del suo succo sulla cute. E, soprattutto, per quello che riguarda il volto.

Perché sarebbe meglio evitare il limone sul viso

La vitamina C, che il frutto del limone contiene, sarebbe in grado di stimolare la produzione del collagene. Questa sostanza sarebbe molto importante per l’elasticità della cute e la aiuterebbe a restare giovane. Il succo dell’agrume avrebbe, inoltre, proprietà astringenti. Che sarebbero d’aiuto nella prevenzione dello sviluppo di macchie cutanee. Il limone potrebbe aiutare a prevenire l’invecchiamento cutaneo e a ridurre la comparsa di segni e di rughe sottili.

Certo, date queste informazioni, molti rimedi naturali fai da te potrebbero incentrarsi sull’uso diretto del succo di limone sulla cute. Ma ciò sarebbe da evitare. Questo a causa del grado di acidità del suo pH 2. Che, a diretto contatto sulla pelle, potrebbe danneggiare il naturale pH cutaneo, che sarebbe compreso fra i gradi 4 e 5. L’acidità molto alta del succo di limone potrebbe erodere e compromettere il naturale film protettivo dell’epidermide. Il succo di limone usato sulla pelle, poi, potrebbe aumentare la sensibilità all’azione dei raggi solari. Provocando la comparsa di macchie chiare e di piccole vesciche dolorose.

Ecco perché sarebbe meglio evitare il limone sul viso ma anche sulla pelle del corpo. Tuttavia, si potrebbe provare a usare il frutto per la bellezza agendo in un altro modo.

Come usare il frutto per la bellezza

Abbiamo capito i motivi per cui l’applicazione diretta sulla pelle, in particolare del volto, del succo di limone sarebbe da evitare. Potremmo, però, provare ad appropriarci comunque delle proprietà della vitamina C che, come detto, servirebbe a stimolare il collagene. Aiutando lo splendore e la bellezza della pelle. E potremmo farlo dall’interno, assumendo talvolta, la mattina a stomaco vuoto, un bicchiere di acqua calda e limone. Questo semplice rimedio naturale potrebbe avere vari benefici per l’organismo, tra cui il miglioramento della qualità cutanea. E potrebbe essere un aiuto a contrastare l’invecchiamento della cute.

Acqua e limone aiuterebbero anche a idratare non solo la pelle ma l’intero organismo e potrebbero aiutare la regolarità intestinale. Certamente l’assunzione dovrebbe essere sporadica e controllata dal punto di vista medico. Chi soffre di gastrite o reflusso dovrebbe evitare di bere il succo di limone. Dosi eccessive di questo, potrebbero inoltre rovinare lo smalto dei denti.