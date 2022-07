Perché questi smartphone che stanno spopolando costano così poco e 1 che rivoluzionerà la telefonia

Abbiamo appena visto che secondo i dati di vendita del primo trimestre dell’anno il mercato della telefonia mobile sarebbe in difficoltà. Se da un lato almeno 1 abitante su 2 della terra avrebbe uno smartphone, dall’altro le vendite sarebbero in calo. E, dato ancora più curioso, per il secondo trimestre di fila. Analisti scatenati nella ricerca dei motivi che avrebbero portato un mercato apparentemente florido alla recessione. E, allo stato attuale delle cose, oltre alla grandissima concorrenza, ci sarebbe anche il tema dell’inflazione. Mentre fino a un paio d’anni fa tantissimi clienti cambiavano il telefono anche dopo un solo anno, adesso prima di spendere soldi, ci pensano di più.

Nonostante il mercato abbia visto letteralmente l’invasione di marche cinesi di ogni tipo. Invasione, che ha portato il paese orientale a diventare il primo produttore ed esportatore di smartphone nel Mondo. Cerchiamo di capire perché alcuni telefoni costerebbero così poco, ma dando un’occhiata anche alla novità più attesa di questa seconda parte del 2022. Senza dimenticare che in qualche cassetto potremmo avere un vecchio cellulare di valore.

Perché i telefoni cinesi costano meno degli altri

Ricordiamo ancora la titubanza di milioni di clienti nel Mondo quando comparvero i primi smartphone di Huawei, Xiaomi e per ultima la Oppo. Case produttrici che oggi contendono ad Apple e Samsung il dominio della telefonia mobile. Prezzi decisamente bassi, alle volte quasi del 50%, a fronte di una tecnologia sempre più sviluppata. Sicuramente non possiamo certo dire che la telefonia cinese non abbia cercato di ridurre e risolvere i problemi iniziali sulla qualità del prodotto. Essenzialmente, però se ci chiediamo come mai costino ancora molto meno, le risposte degli analisti sarebbero principalmente 2:

la manodopera decisamente più bassa;

i costi inferiori delle materie prime spesso prodotte proprio in Cina.

Perché questi smartphone che stanno spopolando costano così poco e 1 che rivoluzionerà la telefonia

Ma, in un mercato quindi apparentemente in difficoltà, ecco che ancora una volta potrebbe arrivare il jolly a sparigliare le carte in tavola. Si chiama “Nothing phone” e rappresenta l’ultimo ritrovato della tecnica, a prezzi davvero concorrenziali. Annunciato in primavera e pronto a uscire proprio in questi giorni, questo smartphone si preannuncia assolutamente innovativo ed evolutivo sia nella forma che nella tecnologia.

Perché stanno spopolando?

Con un prezzo che potrebbe aggirarsi attorno ai 500 euro, questo ambiziosissimo progetto, sarebbe stato annunciato come il “telefono diverso dagli altri”. Perché questi smartphone che stanno spopolando costano meno e proprio tra loro starebbe arrivando il modello pronto a rivoluzionare il settore.

