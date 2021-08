Non sappiamo se sia vero, eppure è piacevole pensare che esistano amuleti che sappiano attirare nella nostra casa la positività e l’armonia. A proposito di questo, oggi vogliamo parlare di una pianta che, secondo alcune credenze, riuscirebbe a far raggiungere la serenità economica.

Si tratta della Pachira Acquatica, anche conosciuta con il nome di “albero dei soldi”. È una pianta sempreverde che appartiene alla famiglia delle Bombacee, la stessa del baobab per intenderci. La si riconosce molto facilmente, grazie al suo lungo fusto intrecciato da cui spuntano bellissime foglie lucide, di color verde smeraldo. È proprio questo tronco intrecciato che avrebbe, secondo una leggenda, il potere di trattenere soldi e ricchezza.

L’idea che questa pianta attirerebbe denaro fa capo ad un’antica narrazione. Scopriamo insieme perché quest’albero dei soldi è la pianta da casa perfetta per attirare ricchezza e benessere.

Intrappolare i soldi

Le piante d’appartamento sono bellissime perché riescono ad abbellire qualsiasi casa in un attimo. In realtà, però, non tutte le piante da interno sono innocue come sembrano. Alcune possono rivelarsi dannose per la salute, come questa pianta molto diffusa che può creare allergie e altri fastidiosi sintomi, ma torniamo alla pachira.

Secondo la leggenda, un contadino molto povero si ritrovò a pregare per ottenere del denaro e un giorno si imbattè in questa pianta. Iniziò, quindi, a vendere nuovi esemplari di pachira ricavati dai suoi semi, e così diventò ricco. Ma non è finita qui.

La Pachira Aquatica porterebbe soldi anche secondo il Feng Shui. Con questo nome si fa riferimento ad un’antica disciplina di origine cinese che indica le linee guida da seguire per attirare nella propria casa l’armonia. L’obiettivo del feng shui è di bilanciare energie positive e negative e portare la serenità in ogni casa.

Ecco com’è la casa costruita bene secondo il Feng Shui

Il nome significa “vento e acqua”, in riferimento ai due elementi che plasmano la terra. La casa ben costruita, secondo il feng shui, dovrebbe avere forma rettangolare o quadrata. La posizione migliore per dormire sarebbe con la testa rivolta verso Nord e i piedi in direzione Sud. Inoltre dovrebbe avere delle piante alte che la proteggano ad Est, e altre più basse sul lato esposto ad Ovest.

In generale ogni direzione e aspetto della casa è collegato ad un dettaglio della vita, dalla relazione con la famiglia, con i figli, e così via. Il feng shui dà consigli anche su quali siano le piante migliori per arredare casa. E tra queste c’è anche la pachira.

Come si cura la pachira

La pachira necessita di una temperatura mite, un terreno ben drenato e molta luce, facendo attenzione ad evitare il sole diretto per scongiurare possibili problemi alla pianta. Le innaffiature devono essere molto generose in primavera e in estate, e meno frequenti nel periodo invernale. È una pianta molto decorativa, ed è perfetta per abbellire il soggiorno.

Secondo il feng shui la pachira non è l’unica pianta in grado di attirare prosperità e fortuna. Un’altra pianta che sarebbe in grado di farlo è la dracena. Fornirebbe energia e vitalità, anche se può rivelarsi velenosa per questi animali domestici.