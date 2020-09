Ecco perché dovresti mettere ogni notte una pianta di gelsomino sul tuo comodino.

Ci sono piante che possono davvero aiutarci a vivere meglio. Noi di ProiezionidiBorsa, vi avevamo già parlato delle proprietà della boungainvillea. Quest’ultima, infatti, purifica i polmoni, elimina il muco in eccesso e favorisce la cura della pelle. Oggi, invece, vogliamo proporvi una spiegazione dettagliata dei benefici che possiamo ricavare da un’altra pianta. Forse molti di voi già li conosceranno. Ma per tanti altri potrebbe essere una vera e propria scoperta. Perciò, vediamo più nel dettaglio di cosa stiamo parlando. Ecco perché dovresti mettere ogni notte una pianta di gelsomino sul tuo comodino.

Le incredibili proprietà del gelsomino

Dunque, abbiamo visto come le piante possano davvero aiutarci a vivere meglio. Spesso non ce ne rendiamo neanche conto. Eppure, le proprietà benefiche che possono donarci sono innumerevoli. Bisogna solo sapere quali piante scegliere e, soprattutto, per quali scopi. In questo caso, il gelsomino potrà aiutarci in un problema che sta affliggendo molti di noi in questo periodo. A causa del lockdown, infatti, in tanti hanno sviluppato diverse forme di ansia e di insonnia. Se anche tu sei tra questi, nessuna paura. Prova a seguire questo consiglio e vedrai i risultati in pochissimo tempo!

Combattere lo stress e l’insonnia

Diversi studi hanno dimostrato che il gelsomino è un potente sonnifero. Inoltre, riesce a combattere con estrema facilità anche ansia e stress. I ricercatori della Wheeling Jesuit University, per confermare queste tesi, hanno sperimentato questa pianta sui topi. Gli animali, con l’aroma del gelsomino, si calmavano immediatamente, sedendosi in tutta tranquillità in un angolo e iniziando a dormire.

Questo perché la fragranza di questa pianta aumenta gli effetti della GABA sulle cellule nervose. Si tratta di una sostanza chimica che aiuta a riposare e riduce i livelli di stress. Gli esperimenti, poi, sono continuati grazie ad alcuni volontari che si sono offerti. In questo modo, si è potuto dimostrare che gli effetti che il gelsomino aveva sui topi, erano gli stessi sugli uomini.

Quindi, ecco perché dovresti mettere ogni notte una pianta di gelsomino sul tuo comodino. Grandioso, non è così?