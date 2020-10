Gli agrumi, sono i protagonisti delle nostre tavole in inverno e le loro bucce, sono molto utili per tante cose. E’ un vero peccato gettarle nella spazzatura!

La buccia del mandarino, contiene sostanze benefiche e la si può utilizzare per prevenire e curare alcune malattie a costo zero.

Ecco perché non buttare le bucce dei mandarini

La buccia di questo agrume, contiene una molecola responsabile del suo odore: il D-Limonene, un antiossidante, antiansiogene e chemioprotettivo contro l’insorgenza di alcune forme tumorali.

È utilizzato per curare i bruciori di stomaco, i calcoli biliari e il colesterolo cattivo, per combattere bronchiti, per favorire il sonno, per schiarire e purificare la pelle.

Le bucce del mandarino, possono essere usate fresche o essiccate.

Come essiccare le bucce del mandarino

Per questo procedimento occorre utilizzare mandarini biologici perché privi di pesticidi e altri prodotti nocivi per la salute.

Procedimento

Lavare e asciugare i mandarini. Sbucciarli e fare a pezzi le scorze. Metterle su un calorifero oppure nel forno a bassa temperatura. Quando si saranno disidratate, tagliarle a pezzettini oppure polverizzarle nel mixer.

Potranno essere conservate per molti mesi in un barattolo di vetro chiuso ermeticamente.

Come si prepara un infuso di mandarino

Lavare le bucce, tagliarle a pezzi e mettere due cucchiai colmi in un pentolino precedentemente riempito con quattro tazze di acqua. Portare l’acqua ad ebollizione, abbassare la fiamma e continuare la cottura per qualche minuto.

Spegnere, togliere dal fuoco e lasciare riposare per cinque minuti. Filtrare il tutto e bere.

Come assumerla

La tisana di mandarino va assunta tre volte al giorno a piccoli sorsi per abbassare il livello dei trigliceridi, del colesterolo, per la stitichezza, le infezioni, per i disturbi digestivi, mal di stomaco, flatulenza.

Come e quando utilizzare la polvere di mandarino

La si può assumere come integratore alimentare, aggiungendola nei pasti o bevande, quando si ha carenza di vitamine, per combattere i radicali liberi e prevenire l’invecchiamento precoce, come scrub per il viso mischiata allo zucchero.

Dopo aver letto l’articolo ora sarà chiaro più perché non buttare le bucce dei mandarini.