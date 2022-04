Nei giorni scorsi si sono formate lunghe code davanti ad alcuni negozi di grandi città. Molti si sono messi in fila per accaparrarsi un prodotto in via di esaurimento. Le ragioni per cui le persone hanno fatto lunghe code potranno stupire, anche perché forse sarà stato uno sforzo inutile.

Nelle precedenti settimane la guerra ha spinto alcuni consumatori ad accaparrarsi alcuni beni alimentari per la paura che questi potessero esaurirsi. Olio di semi, farina ed altri generi con lo scoppio della guerra sono andati a ruba. Ma il motivo per cui dal 26 marzo molte persone si sono messe in coda davanti ad alcuni negozi nulla c’entra con il conflitto in Ucraina.

Il 26 marzo, ancora prima dell’alba molti hanno fatto la fila davanti ad alcune gioiellerie delle maggiori città italiane per un orologio. Si tratta dello Speedmaster MoonSwatch di Omega per Swatch. L’Italia è piena di collezionisti di orologi. In televisioni le reti commerciali straboccano di televendite di orologi da polso. L’investimento in orologi oltre che una passione può essere anche un business, specialmente se si punta su alcune specifiche marche.

Quello che è inspiegabile è il perché migliaia di persone appassionate di questo oggetto da collezione, si siano messe in coda. Infatti lo Speedmaster MoonSwatch non è in tiratura limitata. Ma quello che sorprende maggiormente è un altro fenomeno che è accaduto immediatamente dopo l’inizio della vendita.

Perché migliaia di persone stanno facendo la coda davanti a questi negozi per un prodotto che adesso vogliono tutti

Di recente molti hanno fatto a gara per appropriarsi di un bene senza una apparente ragione. Molti si ricorderanno delle due settimane in cui alcune scarpe vendute in un hard discount erano andate esaurimento in breve tempo. Queste stesse scarpe venivano rimesse in vendita sul web a prezzi decuplicati.

Lo stesso è accaduto allo SpeedMaster MoonSwatch. Molti, approfittando dell’esaurimento dell’orologio in poche ore, hanno pensato di rimetterlo in vendita online fino a 5 volte il prezzo del negozio.

Ma perché migliaia di persone hanno fomentato la corsa all’accaparramento e perché è inutile mettersi in coda e sconveniente acquistarlo a prezzo quintuplicato? La Swatch, la casa svizzera di orologi per cui Omega ha creato il modello, ha utilizzato un’abile strategia di marketing. Ha lanciato l’orologio in vendita solamente nei negozi e non sull’online e ha comunicato che inizialmente l’orologio sarebbe stato prodotto in numero limitato.

Attenzione, l’orologio non è in edizione limitata. La Swatch ha semplicemente deciso di produrre e vendere inizialmente un quantitativo limitato di modelli, escludendo il web dalla vendita. Questa decisione ha creato un collo di bottiglia che ha spinto i collezionisti a mettersi in coda e i prezzi del reselling a salire vertiginosamente.

La stessa Swatch sul suo sito ha scritto che il modello non è una tiratura limitata e che nuovi orologi arriveranno nei punti vendita. Inoltre ha anche annunciato che lo SpeedMaster MoonSwatch sarà messo in vendita anche sul canale e-commerce. Quindi il collezionista che desiderasse entrare in possesso del nuovo prodotto della Swatch, deve solo avere un poco di pazienza.

Approfondimento

Tre orologi del nonno che valgono una fortuna e che potrebbero anche essere stati abbandonati in qualche cassetto