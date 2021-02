Le alternative all’investimento dei risparmi sui mercati finanziari sono molte. Tra queste, quello in gioielli è una delle più utilizzate. Gli orologi occupano un posto molto importante in questa categoria. In questo articolo vogliamo rivelare perché investire in orologi conviene e su quali marche puntare.

La scelta di investire nel tempo

Investire nel tempo da sempre si è rivelata una scelta giusta. In questo caso il riferimento è a un bene prezioso che misura il tempo, gli orologi. La scelta di mettere parte del risparmio in beni preziosi ha grandi vantaggi.

Un gioiello si rivaluta con il crescere del costo della vita. In pochissimo spazio si può conservare un grande valore (pensate ai diamanti). Gli oggetti preziosi possono rivalutarsi nel tempo. E la plusvalenza non è tassata.

È il caso degli orologi di marca. Un orologio è un bene prezioso soggetto agli umori della società, alla moda, all’emozioni di un’epoca. Ci possono essere oggetti molto ricercati nel presente, che poi perdono di valore. Come accadde per i modelli Swatch negli anni ’80, che per un breve periodo divennero una mania isterica.

Perché investire in orologi conviene e su quali marche puntare

Ci possono essere modelli che nel presente non incontrano il favore del pubblico, ma che dopo 10 o 15 anni diventano ricercatissimi. Perché rari e quindi ambiti, poiché lo scarso successo ne fece ridurre la produzione.

Tra le marche più amate dai collezionisti, ci sono i Patek Philippe. Forse la marca più interessante su cui investire dopo i Rolex. In particolare sono molto ambiti i modelli vintage, che alle aste possono raggiungere cifre da capogiro.

Sono orologi considerati esclusivi, fatti artigianalmente. La produzione di Patek Philippe richiede mesi di fabbricazione, quindi la produzione è limitata. Fattura artigianale, design elegante, limitata produzione dei modelli, ne fanno un orologio destinato ad apprezzarsi nel tempo.

Ci sono modelli attuali il cui prezzo sale costantemente, così come quelli di alcuni modelli vintage. Questa caratteristica gli rende tra gli orologi su cui un investitore che volesse puntare su questo bene prezioso, dovrebbe orientarsi.