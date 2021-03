Il mercato degli orologi da polso usati sta crescendo esponenzialmente. C’è un prepotente ritorno dei collezionisti su vecchi ambitissimi modelli che ogni anno acquistano di valore. In questo articolo parleremo di alcuni modelli della casa Patek Philippe. Tre orologi del nonno che valgono una fortuna e che potrebbero anche essere stati abbandonati in qualche cassetto.

Salgono vertiginosamente i valori di orologi vintage delle marche più ricercate

Non è impossibile che vecchi oggetti ereditati dai nonni, siano abbandonati in un cassetto. Possono essere vecchie monete, oggetti d’antiquariato, magari orologi, a cui non si dà valore, ma che invece valgono molto. Questo vale per gli orologi d’annata. C’è un mercato fiorentissimo dei vecchi modelli usati, che vengono acquistati dai collezionisti, ma anche da investitori perché ogni anno salgono di valore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Un mercato che non riguarda solamente i celebri Rolex, ma anche altre marche, meno conosciute ma che tra gli specialisti fanno furore. Come per esempio i Patek Philippe, modelli di cui vi parliamo in questo articolo. Tre orologi del nonno che valgono una fortuna e che potrebbero anche essere stati abbandonati in qualche cassetto. Quindi, dopo avere letto l’articolo andiamo a controllare se quell’orologio da polso in quella scatola in cantina è uno di questi.

I tre cronografi da collezione e da investimento

Il Patek Philippe Chronograph 5170G è uno dei cronografi più belli della casa. Design classico degli anni ’40, semplice e pulito. Lo si può trovare con quadrante nero e con quadrante bianco. Pur essendo un cronografo e quindi considerato un modello sportivo, mantiene comunque una certa formale eleganza.

Altro gioiello di casa Patek Philippe è il modello Nautilus 5980. Anche questo è un cronografo, quindi considerato un modello sportivo, ma di lusso. Il primo modello della linea Nautilus fu messo in commercio nel 1976. A distanza di 30 anni, nel 2006, nasce, invece, il modello 5980 per celebrare il precedente.

Altro cronografo splendido è il modello 5070. Venne creato nel 1998 ed è ambitissimo perché è il primo modello sportivo della Patek Philippe dopo 40 anni dalla creazione dell’ultimo cronografo. Infatti la casa smise di produrre questi modelli nel 1960. Dei tre modelli qui presentati, questo è il più ricercato.

Valori da capogiro per questi orologi

Nonostante l’età abbastanza recente di questi tre orologi, le quotazioni che hanno raggiunto sono molto alte. La loro valutazione parte da 40.000 euro. Quindi controlliamo se si possiede questi tre orologi del nonno che valgono una fortuna e che potrebbero trovarsi abbandonati in qualche cassetto. Infatti non solo valgono molto, ma le loro quotazioni sono destinate a salire.

Approfondimento

Perché investire in orologi conviene e su quali marche puntare