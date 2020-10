Mangiare cinque porzioni al giorno di frutta e verdura è una delle linee guida principali da seguire in un’alimentazione sana. Però è anche raccomandabile variare il più possibile.

Infatti l’eccesso di alcuni ortaggi può provocare dei problemi molto imbarazzanti. Per questo motivo oggi parliamo di alimenti che contengono il betacarotene e spieghiamo perché mangiare troppe carote può provocare questa fastidiosa reazione!

Una condizione molto fastidiosa, la carotenosi

Ecco, dunque, la spiegazione sul perché mangiare troppe carote può provocare questa fastidiosa reazione.

Mangiare ortaggi di colore arancione come le carote, la batata e la zucca generalmente è un’abitudine che apporta diversi benefici. Il betacarotene, infatti, presente al loro interno ha molti benefici sull’organismo umano. E si pensi al miglioramento della vista e della qualità della pelle. Però, come in tutte le cose, è meglio non abusare di questi alimenti all’interno della propria dieta.

Allo stesso modo è utile non esagerare con eventuali integratori. L’equilibrio è la chiave per vivere una vita in piena salute.

Il rischio di consumare troppe carote è quello di incorrere in un noioso grattacapo. E cioè nella carotenosi o carotenemia. Questo fenomeno, in particolare, colora la pelle e a volte anche gli occhi. L’effetto è di conferire loro una sgradevole sfumatura color arancio.

Come combatterla

Fortunatamente si tratta di qualcosa di assolutamente innocuo. Il fenomeno non mette a rischio la salute. Il danno è principalmente estetico.

La soluzione risiede nell’eliminare, per alcuni mesi, questi elementi dalla dieta. E attendere che la problematica svanisca nel tempo.

Appena il colorito sarà svanito si potranno man mano reintrodurre nel proprio regime alimentare, con parsimonia, i cibi incriminati .

In questo articolo abbiamo, dunque, spiegato perché mangiare troppe carote può provocare questa fastidiosa reazione. Consigliamo di non perdetevi altri utili consigli riguardanti la salute presenti sul sito di ProiezionidiBorsa, come ad esempio quest’articolo dedicato ai sette cibi che fanno bene alla vista.