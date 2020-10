La tradizione danza sul gusto alcolico del rum regalando un tocco di carattere a questa ricetta dalla preparazione semplice. Un grande classico che si declina al desiderio di qualcosa di diverso ma che non tradisce le aspettative di chi ama la torta di mele. La Redazione di ProiezionidiBorsa, di seguito, vuole catapultare i suoi Lettori in un breve ma intenso salto nel gusto. Pronti? Ecco l’occorrente per una meravigliosa torta di mele al rum.

Ingredienti

170 burro morbido;

180 g di farina di tipo 00;

3 uova;

3 mele;

180 zucchero;

Lievito per dolci, circa 2 cucchiai;

1 bicchierino di rum adatto ai dolci per dolci

Con la torta di mele al rum il successo è assicurato. Procedimento

Le ricette classiche vantano la praticità dei passaggi ed anche questa versione della torta di mele al rum non delude. Con pochi e semplici mosse, il dessert sarà pronto per essere servito ad amici e parenti. Innanzitutto, lavare, sbucciare e tagliare a fette le mele, poi inserirle in una ciotola con il rum. Lasciare da parte per circa 30 minuti. Intanto, separare i tuorli e gli albumi e lavorare i tuorli con lo zucchero fino a quando non si ottiene una consistenza spumosa e chiara. Tagliare il burro a pezzetti ed incorporare al composto. Setacciare la farina ed amalgamare con gli altri ingredienti. Fare lo stesso con il lievito.

Infine, prendere gli albumi e montarli a neve per versarli, poi, al composto. Mescolare bene per evitare grumi.

Prendere una tortiera, imburrare ed infarinare il fondo e i bordi. Scolare le mele e distribuire a piacimento sul fondo della tortiera. Versare metà delle mele e sopra metà dell’impasto. Ripetere per il secondo strato. A forno già caldo, far cuocere per circa 40 minuti alla temperatura di 170 gradi. Ed ecco che la bontà farà tappa a tavola.

Se “Con la torta di mele al rum il successo è assicurato” è stato utile al Lettore, si consiglia anche “Con le frittelle di mela al forno il piacere è senza peccato“.