Ricci, lisci o ondulati? Rossi, biondi, neri o castani? Comunque si presentino i capelli rappresentano un’ossessione per la maggior parte della popolazione. E soprattutto per il pubblico femminile.

Ci sono, infatti, moltissime persone che spendono un’enorme quantità di denaro per curarli e nutrirli adeguatamente. Però c’è un dettaglio che la maggior parte degli appassionati di chiome fa passare in secondo piano: una corretta asciugatura. Allora scopriamo insieme come asciugarsi correttamente i capelli per averli sani e forti.

Il trucco della maglietta

Capiamo, allora, con questo articolo, come asciugarsi correttamente i capelli per averli sani e forti.

Nel momento in cui si esce dalla doccia è importantissimo strizzare delicatamente i capelli per mandare via l’acqua in eccesso. Una volta completato questo passaggio, sarà necessario mettere da parte il solito asciugamano con cui frizionare la testa.

È meglio, piuttosto, optare per una maglietta di cotone. Le fibre di questo tessuto, infatti, sono molto meno lesive. Anche rispetto alle altre presenti in commercio. E lasceranno i vostri capelli morbidi e illesi.

Il diffusore evita di bruciare le lunghezze

Un altro metodo utile per mantenere la salute dei vostri capelli risiede nell’utilizzo di uno schermo fra di voi e l’asciugacapelli. Ciò scongiurerà il rischio che vengano bruciate le estremità della chioma. Queste, in effetti, rappresentano quasi sempre un punto debole. E ciò è facilmente spiegabile. Sono, infatti, più fragili e secche rispetto al resto.

Un ottimo alleato per il benessere tricologico può essere rappresentato dall’utilizzo di un diffusore. Questo strumento permette una distribuzione omogenea del calore sul cuoio capelluto. Inoltre ha dei grossi vantaggi. Conferirà maggior volume e maggior rotondità ai naturali movimenti presenti nei capelli.

Ecco spiegato, dunque, come asciugarsi correttamente i capelli per averli sani e forti. Consigliamo anche di consultare altri articoli presenti sul sito. In particolare quelli dedicati al miglioramento della propria beauty routine. Ad esempio eccone uno dedicato alla cura della chioma secca.