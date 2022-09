Andare in pensione prima è sicuramente un obbiettivo di tanti lavoratori. Ma andare in pensione, se non è la pensione di vecchiaia quella che si deve richiedere, necessità di richieste, che spesso devono essere presentate con molto anticipo. Programmare la pensione per tempo è fondamentale. Come richiedere l’estratto conto contributivo INPS o come richiedere l’ECOCERT all’INPS sono domande che finiscono con il rispondere proprio all’esigenza di programmare la pensione. E presto sarà il momento di intervenire per chi conta di uscire nel 2024. Bisogna conoscere le giuste date per evitare di restare esclusi da scivoli e anticipate.

Pensione nel 2024 per chi ha 60 anni e presenta domanda entro maggio 2023

Di stranezze il sistema azioni in Italia ne ha tante. Una di queste riguarda alcune pensioni anticipate. Ad esclusione di chi deve andare in pensione a 67 anni di età con vent’anni di contributi versati almeno, quindi per chi deve raggiungere la pensione di vecchiaia ordinaria, gli altri lavoratori nella maggioranza dei casi devono espletare un adempimento aggiuntivo. La stranezza è che questo adempimento deve essere espletato con diverso margine di anticipo. Ed un tipico esempio riguarda quanti devono puntare ad uscire nel 2024 con lo scivolo usuranti.

Lo scivolo usuranti per i sessantenni di oggi

Chi oggi ha 60 anni di età infatti potrebbe avere diritto, se svolge una delle attività che rientrano tra quelle inserite dentro lo scivolo usuranti, alla pensione con 61 anni e 7 mesi di età nel 2024. Occorre però che alla stessa data il lavoratore maturi 35 anni di contributi versati e completi la quota 97,6. Per fare ciò, il diretto interessato è chiamato entro il mese di maggio del 2023 a produrre istanza di certificazione del diritto all’INPS.

Come richiedere l’estratto conto certificativo all’INPS

La pensione nel 2024 per chi ha 60 anni di età quindi passa da questo adempimento aggiuntivo e preventivo allo stesso tempo. In pratica, dopo aver scaricato dal sito dell’INPS l’estratto conto dei contributi versati, si dovrà provvedere a richiedere l’estratto conto certificativo con tanto di richiesta della certificazione del diritto alla pensione in regime usuranti all’INPS stesso. E ripetiamo, tale richiesta anche per chi uscirà solo nel 2024 e solo quando avrà completarlo tutti e tre requisiti prima citati, dovrà pervenire all’INPS entro maggio del 2023.

