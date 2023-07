Sagre e feste in Campania dal 21 al 31 luglio: ecco dove andare 

Non c’è niente di meglio che partecipare a qualche evento tipico della propria regione. Per chi abita in Campania ecco alcuni appuntamenti artistici ed enogastronomici da non perdere compresi fra il 21 e il 31 luglio.

Ogni parte d’Italia offre uno spettacolo naturale ed artistico. Così è anche per la Campania che accoglie i turisti con alcuni punti di grande interesse. Eccone una veloce panoramica.

Attrattive turistiche

A Caserta, oltre alla maestosa reggia del Vanvitelli, non può mancare una visita al caratteristico borgo medioevale di Casertavecchia. Napoli attira per la sua parte storica che si agglomera attorno a quella fettuccia diritta che è la strada di Spaccanapoli. Si incontrano la Cappella di San Severo col Cristo velato e la Chiesa di Santa Chiara.

Salerno offre una lunga passeggiata al lungomare, come Napoli d’altronde, e dopo un chilometro inizia la celebre Costiera amalfitana. Qui è d’obbligo un salto a Vietri sul Mare per ammirare le ceramiche artistiche, celebri in tutto il Mondo.

Benevento ed Avellino ci portano dalla costa verso l’interno con una ricchezza di storia e gastronomia. Così il vino con nomi rinomati come l’Aglianico o il Fiano.

Sagre e feste in Campania nell’ultima dècade di luglio

Qualche sagra caratteristica da non perdere ci attende in questo periodo che si annuncia abbastanza caldo. Per gli amanti della gola l’appuntamento è d’obbligo nel centro storico di Riardo. Il borgo in provincia di Caserta attende tutti tra il 21 e il 22 luglio per la diciottesima edizione della Sagra borgo con “La tradizione della Carne Salsicciara”. Si tratta di un sugo tipico di carne da gustare con gli gnocchi fatti sul posto. Oltre ad assaggiare salumi e formaggi di produzione locale, si potrà far visita all’antico castello da poco restaurato. Non mancherà la musica a rallegrare i due giorni della sagra.

Ci spostiamo invece in provincia di Benevento, e precisamente a Colle sannita, per gustare delle ottime birre artigianali. Si tratta della sesta edizione di Birra al borgo che si terrà fra i 27 e il 31 luglio. Verranno presentate in questi 5 giorni ben 60 diverse birre artigianali, da accompagnare con la gastronomia locale e tanta musica. L’entrata sarà gratuita.

Vini da gustare in provincia di Avellino

Tra le sagre e feste in Campania, la provincia di Avellino invece ci invita a gustare vini e musica popolare. Bisogna andare per l’occasione a Teora nelle date fra il 21 e il 23 luglio, per la manifestazione Wine & Taranta Fest. È un tuffo nella gastronomia locale fra prodotti tipici e vini genuini. Non manca l’artigianato e tre giorni di musica che rallegreranno l’incontro con questo tipico borgo dell’Irpinia.