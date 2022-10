Perché le foglie dell’albero di Giada sono molli o raggrinzite e come curarle

Le piante sono dei bellissimi complementi d’arredo, che con pochi soldi, decorano perfettamente la casa. Non svolgono solamente il compito di depurare l’aria o eliminare l’umidità. Ma donano quel tocco in più alla nostra abitazione.

Le piante hanno un fascino molto particolare che non passa mai di moda e gratifica l’occhio di chi le ha in casa.

Per creare un angolo verde e arredare con stile, è necessario scegliere i piccoli arbusti che si adattano perfettamente all’ambiente. Ma per fare in modo che crescano sani e rigogliosi, è fondamentale capire le loro esigenze e collocarli nel posto giusto.

Infatti, alcune piante hanno bisogno della luce, altre devono essere poste necessariamente lontano dalle fonti di calore e così via.

Le caratteristiche

Sono tantissime le piante che possiamo scegliere per il nostro appartamento. Una tra le più ornamentali è la crassula ovata, più comunemente chiamata albero di Giada.

Parliamo di un arbusto dalle foglie lucide, di colore verde chiaro e dall’aspetto carnoso. Ha la forma di un albero in miniatura che, in primavera e in estate, regala dei piccoli fiorellini bianchi o rosa, dalla forma stellata.

L’albero di Giada non è solo una pianta graziosa e ornamentale, ma secondo una tradizione cinese, avrebbe la capacità di attirare la fortuna, le energie positive e la ricchezza (infatti è anche definito albero dei soldi).

Perché le foglie dell’albero di Giada sono molli o avvizziscono velocemente?

Questa succulenta non ha particolari esigenze e si adatta a qualunque situazione. Ma facciamo attenzione alle sue foglie, perché potrebbero presentare alcuni problemi.

Se queste diventano mollicce e cambiano colore, allora stiamo sbagliando qualcosa. Oltre agli afidi e ai parassiti, che potrebbero attaccare la pianta, probabilmente le stiamo dando troppa acqua.

Ricordiamo che siamo di fronte ad una succulenta che non necessita di abbondanti innaffiature.

Se le foglie sono mollicce, probabilmente la pianta ha le radici sature di acqua. Per risolvere la situazione procediamo con il rinvaso. Utilizziamo un terreno drenante, che non ostacoli il passaggio dell’acqua e che protegga le radici dal marciume. Una volta compiuta questa operazione, non innaffiamo la pianta per qualche giorno. Ecco quindi, perché le foglie dell’albero di Giada sono molli.

Sappiamo che le foglie di questa succulenta sono carnose e gonfie. Ma potrebbe capitare di vederle sofferenti e avvizzite. Anche in questo caso siamo di fronte ad un problema di innaffiature. Probabilmente la pianta necessita di più acqua. Se questa soluzione non dovesse bastare, proviamo a cambiare la sua posizione in casa.

Lettura consigliata

Assomigliano a dei sassi le foglie di questa pianta grassa facile da curare