Nelle varie classifiche sui popoli più belli ed attraenti i brasiliani svettano sempre nei primi posti. È difficile fare classifiche in tal senso, perché la bellezza, si sa, è molto soggettiva. Non ci sono canoni che possano dirsi oggettivi ed universali.

Però oggi vediamo perché le donne brasiliane sono così belle, sveliamo i loro segreti.

Un Paese baciato dal sole

Molte tra le donne considerate più belle del mondo vengono dal Brasile. Da Gisele Bundchen, da molti considerata la donna più bella del mondo, a Marta Vieira, la calciatrice più vittoriosa di sempre, all’attrice Sonia Braga, questo Paese baciato dal sole ha dato i natali a delle donne sinonimo di femminilità e avvenenza. Oggi vedremo quali possono essere i motivi.

Per capire quali siano i segreti di bellezza di questo popolo dobbiamo pensare alla geografia fisica del Paese latinoamericano.

Sito tra l’equatore e i tropici, con una lunghissima costa oceanica, è un paese in cui la stagione calda dura a lungo e non esiste un vero e proprio inverno. Questo fa in modo che la gente possa fare molta attività sportiva all’aria aperta e abbia un corpo sempre abbronzato.

Dal beach volley, all’atletica, al surf, i brasiliani amano mantenersi in forma ed esibire il loro corpo atletico. Chiunque sia mai stato su un lungomare di Rio de Janeiro sa di cosa stiamo parlando.

Poi sicuramente la storia del Paese ci spiega come la bellezza di questo popolo abbia sua ragione nel miscuglio genetico che ha dato vita a dei tratti somatici particolari, e a una varietà infinita di colori di capelli, occhi e pelle.

Perché le donne brasiliane sono così belle, sveliamo i loro segreti

Un altro motivo per cui le donne brasiliane sono così attraenti è da cercare nell’alimentazione salutare che spesso seguono. La dieta brasiliana è arricchita da moltissima frutta tropicale, ricca di vitamine e nutrienti che fanno in modo che la pelle dei brasiliani sia così bella e che molte persone dimostrino dieci e venti anni in meno di quelli che hanno.

Da questa breve e semplice analisi possiamo prendere spunto, anche se non viviamo in un Paese tropicale.

In questo articolo troviamo una curiosità su un frutto brasiliano unico al mondo.