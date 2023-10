Negli ultimi mesi le azioni Telecom Italia si sono mosse prevalentemente a rimorchio delle notizie riguardanti la rete unica delle telecomunicazioni. Al termine della seduta del 6 ottobre il titolo è andato incontro a una delle più importanti perdite degli ultimi mesi. Perché le azioni Telecom Italia hanno fatto perdere così tanti soldi ai propri azionisti? Siamo solo all’inizio di una nuova fase ribassista o siamo in presenza di un’interessante occasione di acquisto?

Le notizie che hanno influito negativamente sull’andamento del titolo

Una delle probabili cause del recente calo di Telecom Italia è l’incontro tra i rappresentanti di Vivendi e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Non ci sono molti dettagli riguardo questo incontro e ciò ha contribuito all’incertezza che circonda la il titolo e il futuro della rete. Secondo alcuni l’incontro sembrava essere stato costruttivo e potrebbe aprire spazi per ottenere il consenso di Vivendi all’offerta. Siamo, però, nel campo del si dice.

Di concreto, come ribadito più volte da esponenti del governo e dalla stessa premier Meloni, c’è la volontà da parte della maggioranza di separare la rete dalle altre attività di Telecom Italia. Le prossime settimane porteranno sicuramente maggiore chiarezza. Si avvicina, infatti, la data del 15 ottobre entro la quale il fondo Kkr dovrebbe presentare la sua offerta vincolante senza il MEF.

Perché le azioni Telecom Italia hanno fatto perdere così tanti soldi ai propri azionisti? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Telecom Italia (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 5 ottobre a quota 0,2820 €, in ribasso del 2,69% rispetto alla seduta precedente.

Dal punto di vista grafico il ribasso potrebbe essere arrivato a una svolta rialzista. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno raggiunto il punto di inversione dove la probabilità che si possa andare al rialzo e massima. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 0,277 €. In questo caso il rialzo potrebbe svilupparsi secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata.

